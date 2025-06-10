Не путайте варенье с повидлом: какая разница между этими вкусностями из фруктов и ягод

На улице лето и начался сезон ягод и заготовок из них. Едва ли не самыми любимыми являются сладкие – варенье или повидло. А какая между ними разница?

Есть ли разница между повидлом и вареньем, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Евгения Клопотенко.

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Какая разница между повидлом и вареньем

Лето – сезон ягод и фруктов, а еще сладких заготовок из них на зиму. Самые популярные – варенье или повидло. А какая между ними разница? Разница этих вкусностей – в приготовлении и консистенции.

Известный кулинар Украины Евгений Клопотенко объясняет, что эти сладкие вкусности отличаются видом и способом приготовления.

И повидло, и варенье готовятся путем проваривания фруктов или ягод с сахаром. Но итоговый продукт отличается.

Варенье – готовится из отборных ягод или равномерно нарезанных плодов, форма которых должна сохраниться при варке в сахарном сиропе. Варенье реже, но выглядит очень красиво – целые ягодки в полупрозрачном сиропе. А слово – производное от украинского слова "варить". Хотя им обозначают конкретный продукт.

Повидло – это продукт уваривания измельченных до пюреобразного состояния плодов и ягод с добавлением в конце варки сахара. Для повидла подойдут менее эстетичные фрукты и ягоды, даже несколько растолченные или перезревшие. Их внешний вид не играет роли. Повидло готовится на медленном огне до выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Повидло должно быть густым – при помешивании готового продукта ложка должна оставлять "борозду". Само слово"повидло" – польского происхождения.

Как варенье, так и повидло еще горячим разливают в стерилизованные банки и закрывают и смакуют в холодное время года.

Варенье из клубники: смотрите видео

На Закарпатье готовят традиционное повидло из слив – леквар. Оно готовится без сахара, очень густой консистенции, а вкус отличается, в зависимости от сорта слив. Леквар считается одним из символов местной культуры.

Среди других заготовок, которые готовят из ягод, – джем, конфитюр и мармелад.

Все эти слова иноязычного происхождения: – джем из английского языка, конфитюр – из французского, мармелад – с португальского, образованное от marmelo – "айва; варенье из айвы".

Джем и конфитюр из фруктов или ягод имеет желеобразную консистенцию. Здесь допустимо добавление загустителя – пектина или агар-агара, чтобы придать нужную плотность.

Текстура конфитюра обычно более жидкая, чем у джема. Интересно, что конфитюры варят не только из ягод, но даже из лука, румбамбара или сладкого перца, которые подают к мясу.

Найдите свой любимый вкус варенья или повидла и приготовьте этим летом, а зимой – насладитесь!