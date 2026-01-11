Вареники или пироги: действительно ли эти блюда отличаются

Названия некоторых блюд иногда путаю, или же не путают. А причина тому – диалектизмы или наличие синонимов.

Какая разница между "варениками" и "пирогами", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как правильно называть блюдо – вареники или пироги?

Во многих украинских семьях есть блюдо, которое готовят в выходной, и это процесс становится семейным обычаем. И одним из таких является вареники. Впрочем, в разных регионах различается название, а потому ведется спор – вареники или пироги.

Просматривая видеорецепты, вы можете встретить, как авторы называют вареники – пирогами. Почему же возникает такое противоречие? Это объясняется наличием диалектов, которых в Украине 15. Поэтому для определенного региона такое название типичное, и местные жители знают о чем идет речь.

Украинские словари фиксируют оба слова и дают такие объяснения:

Пироги – печеное изделие из теста с начинкой, имеют хрустящую корочку и сочную начинку.

Вареники – украинское национальное блюдо из бездрожжевого теста с ягодной, творожной, мясной или овощной начинкой, которую варят в кипятке или на пару.

Слово "пироги", для обозначения вареников, можно услышать на Западе Украины. Возможно оно образовалось под влиянием полонизма – pierogi (пероги), где так называется это блюдо.

Интересно! Слово "пирог" образовано от праславянского рігъ – пир. И это блюдо считалось торжественным, поскольку нужно затратить немало времени, чтобы приготовить блюдо – замесить дрожжевое тесто, приготовить начинку, затопить печь и выпечь изделие.

Хотя в литературном украинском языке эти слова не являются взаимозаменяемыми, в диалектах вареники допустимо называть "пирогами". ️

Ну а происхождение названия "вареники", происходит от глагола варить. Суть блюда: кусочки пресного теста с начинкой (творог, картофель, капуста, мясо, ягоды и т.д.), которые варят в воде или на пару. Их подают со сметаной, маслом, шкварками. Возможно в древности их могли называть "вареные пироги", но впоследствии закрепилось отдельное название.

Это традиционное украинское блюдо – символ народной кухни, а также обрядовое блюдо, которое присутствует на столе в Сочельник. А начинки самые разнообразные, и сладкие (ягоды, чернослив, мак, сладкий творог с изюмом), и соленые (капуста, картофель, грибы) и другие – кто с чем любит.

Ну а и есть варианты – пирожки. Для кого-то это печеная булочка с начинкой, а для кого-то – жареный в жире на сковородке изделие.

Важно! Традиционные украинские вареники – небольшие треугольные или закругленные в форме полумесяца изделия из бездрожжевого теста. Такая форма не случайна – это обрядовое жертвенное блюдо, которые приносили на алтарь богам. В основном для теста используют пшеничную муку, а еще можно ржаную, гречневую и ячменную. Попробуйте новый вкус.

Знайте литературную разницу между вареником и пирогом, но не исправляйте, когда вам показалось, что что-то не так – это может быть диалектизм.