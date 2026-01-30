Не говорите "варежки", потому что получите посуду вместо варежек: как правильно их называть

Немало русинизмов осталось в названиях бытовых вещей, одежды и посуды. А зимой вспоминаем слова, которыми пользуемся только в этом сезоне.

Как назвать теплый зимний аксессуар на украинском вместо "варежки", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Фразу "не умничай" можно заменить на более точную: вас запомнят

Как по-русски называются "варежки"?

Зимой мы пользуемся отдельным гардеробом – с теплой одеждой и аксессуарами. И некоторые предметы называем на русский манер. А потому чаще всего можно услышать название – варежка.

Впрочем, в украинских словарях этого слова нет. Несмотря на большое количество похожих слов в славянских языках есть и совсем не похожи. А причина тому – разные слова, которые взяли за основу.

Русское слово "варежка" происходит со времен Руси и за основу взято – варяжская рукавица. Варягами на Руси называли выходцев из скандинавских стран, которые привезли с собой такой предмет для защиты рук.

Варягами на Руси называли выходцев из скандинавских стран, которые привезли с собой такой предмет для защиты рук. Другая версия происхождения от слова "вороватые", то есть "защищать" – защищать руки от холода.

то есть "защищать" – защищать руки от холода. Еще одна версия названия от слова "варить" – плетеные из шерстяной нити варежки или валяные из шерсти, проваривали для плотности и прочности.

Какая бы из версий не была правильная, для украинского названия она не подходит. Поскольку этот аксессуар на украинском называют – "рукавиця" и "рукавиці" – во множественном числе. А слово происходит от – "рука" или "рукав", части тела, на которых их носят. Оно зафиксировано и в украинских высказываниях и приметах – "пришел спас, готовь рукавицы про запас".

Украинские словари дают такое определение для этой одежды:

СУМ (Словарь украинского языка, 11 томов): подает слово рукавицы как – изделие из плотной теплой ткани, кожи, шерстяных нитей, меха и других материалов с отделением для большого пальца, который надевают на кисть в холод или для работы.

Орфографический словарь (2019, действующее правописание): фиксирует только форму варежки, отсутствие слова "варежки" подтверждает его не нормативность.

Интересно! Хотя это слово известно украинцам, из-за длительного влияния русского языка, и в украинском языке есть похожее по звучанию слово, которым обозначают предмет посуды – варешка / варежка / вареха, он же – полоник / ополоник. Поэтому младшее поколение может и не так понять слово.

Языковеды и публицисты, в частности Александр Авраменко, отмечают, что "варежки" – это языковая калька, которую следует заменять исконным словом "рукавиці".

Правильно – варежки / скриншот экспресс-урока

Но заметьте, что "рукавички" – это вовсе не уменьшительная форма, а обозначение другого аксессуара – изделия для рук с пальчиками (то что называют ошибочно – перчатки).

Исследователи предполагают, что прежде чем появилось отделение для пальцев прошла длительная эволюция. А сначала это были отрезы ткани, которыми обматывали руки, впоследствии – мешочки для рук, лишь потом – отделения для одного пальца и современного вида варежек. А самые древние известные кожаные перчатки датируются ХѴ веком. Сегодня – это известный предмет рабочей одежды и красивый и теплый аксессуар зимнего наряда.

Кстати, познакомьтесь с украинскими названиями зимнего гардероба, чтобы не допускать ошибок, 24 Канал о них писал ранее.

Поэтому, "рукавиці" – исконно украинское слово. Это не только правильный вариант по словарям, но и символ языковой идентичности. "Варежки" остаются примером суржика, который стоит искоренять, чтобы украинский звучал чисто и аутентично.