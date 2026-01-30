Не кажіть "варежки", бо отримаєте посуд замість рукавиць: як правильно їх називати

Чимало росіянізмів залишилося у назвах побутових речей, одягу і посуду. А взимку пригадуємо слова, якими користуємося лише цього сезону.

Як назвати теплий зимовий аксесуар українською замість "варежки", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською називаються "варежки"?

Взимку ми користуємося окремим гардеробом – з теплим одягом та аксесуарами. І деякі предмети називаємо на російський манір. А тому найчастіше можна почути назву – варежка.

Втім, в українських словниках цього слова немає. Попри чималу кількість схожих слів у слов'янських мовах є і геть не схожі. А причина тому – різні слова, які взяли за основу.

Російське слово "варежка" походить з часів Русі і за основу взято – варязька рукавиця. Варягами на Русі називали вихідців зі скандинавських країн, які привезли з собою такий предмет для захисту рук.

Ще одна версія назви від слова "варити" – плетені з шерстяної нитки рукавиці чи валяні з шерсті, проварювали для щільності та міцності.

Яка б з версій не була правильна, для української назви вона не підходить. Оскільки цей аксесуар українською називають – рукавиця і рукавиці – у множині. А слово походить від – "рука" чи "рукав", частини тіла, на яких їх носять. Воно зафіксоване і в українських висловах та прикметах – "прийшов спас, готуй рукавиці про запас".

Українські словники дають таке визначення для цього одягу:

СУМ (Словник української мови, 11 томів): подає слово рукавиці як – виріб із цупкої теплої тканини, шкіри, вовняних ниток, хутра та інших матеріалів з відділенням для великого пальця, який надівають на кисть у холод або для роботи.

Орфографічний словник (2019, чинний правопис): фіксує лише форму рукавиці, відсутність слова "варежки" підтверджує його ненормативність.

Цікаво! Хоч це слово відоме українцям, через тривалий вплив російської мови, та в українській мові є схоже за звучанням слово, яким позначають предмет посуду – варешка / варежка / вареха, він же – полоник / ополоник. Тому молодше покоління може і не так зрозуміти слово.

Мовознавці та публіцисти, зокрема Олександр Авраменко, наголошують, що "варежки" – це мовна калька, яку слід замінювати питомим словом рукавиці.

Правильно – рукавиці / скриншот експрес-уроку

Але зауважте, що "рукавички" – це зовсім не зменшувальна форма, а позначення іншого аксесуару – виробу для рук з пальчиками (те що називають помилково – перчатки).

Дослідники припускають, що перш ніж з'явилося відділення для пальців пройшла тривала еволюція. А спочатку це були відрізи тканини, якими обмотували руки, згодом – мішечки для рук, лише потім – відділення для одного пальця і сучасного вигляду рукавиць. А найдавніші відомі шкіряні рукавиці датуються ХV століттям. Сьогодні – це відомий предмет робочого одягу і красивий та теплий аксесуар зимового вбрання.

До речі, познайомтеся з українськими назвами зимового гардероба, щоб не припускатися помилок, 24 Канал про них писав раніше.

Тому, "рукавиці" – питомо українське слово. Це не лише правильний варіант за словниками, а й символ мовної ідентичності. "Варежки" залишаються прикладом суржику, який варто викорінювати, щоб українська звучала чисто й автентично.