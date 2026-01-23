Якими українськими словами та висловам можна замінити фразу "не умнічай", пояснила мовознавиця Марія Словолюб.

Як українською сказати "не умнічай"?

Ви точно потрапляли в ситуацію, коли вам нав'язували непрохані поради, власний досвід, порівняння чи намагалися продемонструвати знання та рекомендації, без ваших прохань.

Досить часто типовою реакцією є попросити співрозмовника помовчати і часто через фразу – "не умнічай!". До цього типового короткого виразу всі звикли, він зрозумілий, втім є маленьке "але" – це росіянізм.

Цікаво! Деякі словники фіксують слово "ум", як те саме, що – розум. Навіть маємо вираз – "видатні уми", у значенні – науковці, дослідники чи мудреці. Однак, "умах / вмах" означає і – вмить, негайно: "Кайдан казав, що треба вибратися вмах, а сам ліз по драбині, як ведмідь". (Юрій Мушкетик).

Навіщо чуже, коли українські словники та мовознавці пропонують добірки з влучних та дотепних слів та висловів, які більше притаманні українцям.

Фраза "не умнічай" – це калька з російської, яка в українській мові звучить неприродно. У нас є свої виразні й колоритні способи передати це значення – застерегти когось від надмірної "мудрості" чи показної розумності.

Тож замініть його на:

не мудруй,

не вимудровуй,

не мудрагель,

не розумкуй,

не філософствуй,

не викаблучуйся,

не химер.

У "Словнику української мови" (СУМ-20) є дієслово "мудрувати" – тлумачиться як "вигадувати щось зайве, надмірно розумувати".

В "Етимологічному словнику української мови" зазначено, що мудрий походить від праслов’янського mǫdrъ ("розумний, досвідчений"), а "мудрувати" – "поводитися як мудрий, але часто з іронією".

Чим замінити "не умнічай": дивися відео

А для невдалого коментаря чи зауваження, можна скористатися народними висловами:

"Не всяке слово до ладу" – підкреслює, що не кожна репліка доречна.

– підкреслює, що не кожна репліка доречна. " Слово не горобець: вилетить – не впіймаєш" – нагадує про необережність у висловлюваннях.

– нагадує про необережність у висловлюваннях. "З чужого голосу й півень не співає" – натяк, що повторювати чи кидати недоречні слова не варто.

– натяк, що повторювати чи кидати недоречні слова не варто. "Де багато слів, там мало діла" – влучно про пусті коментарі.

– влучно про пусті коментарі. "Не дзвони, коли дзвону нема" – образно про беззмістовні зауваження.

– образно про беззмістовні зауваження. "Не до ладу пришите слово " – як про невчасну чи недоречну репліку.

" – як про невчасну чи недоречну репліку. "Краще мовчати, ніж дурне казати" – універсальна порада для тих, хто не вміє стримати язик.

– універсальна порада для тих, хто не вміє стримати язик. "Не будь такий розумний, як твого батька діти" – іронічна примовка на надмірну самовпевненість.

– іронічна примовка на надмірну самовпевненість. "Не вчи вченого їсти хліба печеного" – дякую і сам розберуся, бо розумію

Отже, замість суржику "не умнічай" можна підібрати низку значно цікавіших варіантів чи то літературно і правильно, чи додавши народного колориту. Говоріть українською цікаво!

Які ще вислови збагатять вашу мову?

