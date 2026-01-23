Какими украинскими словами и выражениям можно заменить фразу "не умничай", объяснила языковед Мария Словолюб.
Как на украинском сказать "не умничай"?
Вы точно попадали в ситуацию, когда вам навязывали непрошеные советы, собственный опыт, сравнения или пытались продемонстрировать знания и рекомендации, без ваших просьб.
Довольно часто типичной реакцией является попросить собеседника помолчать и часто через фразу – "не умничай!". К этому типичному короткому выражению все привыкли, он понятен, впрочем есть маленькое "но" – это россиянизм.
Интересно! Некоторые словари фиксируют слово "ум", как то же, что – розум. Даже есть выражение – "выдающиеся умы", в значении – ученые, исследователи или мудрецы. Однако, "умах / вмах" означает и – мгновенно, немедленно: "Кайдан казав, що треба вибратися вмах, а сам ліз по драбині, як ведмідь". (Юрій Мушкетик).
Зачем чужое, когда украинские словари и языковеды предлагают подборки из метких и остроумных слов и выражений, которые больше присущи украинцам.
Фраза "не умничай" – это калька с русского, которая в украинском языке звучит неестественно. У нас есть свои выразительные и колоритные способы передать это значение – предостеречь кого-то от чрезмерной "мудрости" или показной умности.
Поэтому замените его на:
- не мудруй,
- не вимудровуй,
- не мудрагель,
- не розумкуй,
- не філософствуй,
- не викаблучуйся,
- не химер.
У "Словаре украинского языка" (СУМ-20) есть глагол "мудрить" – толкуется как "придумывать что-то лишнее, чрезмерно умничать".
В "Этимологическом словаре украинского языка" указано, что мудрый происходит от праславянского mǫdrъ ("умный, опытный"), а "мудрствовать" – "вести себя как мудрый, но часто с иронией".
А для неудачного комментария или замечания, можно воспользоваться народными выражениями:
- "Не всякое слово к месту" – подчеркивает, что не каждая реплика уместна.
- "Слово не воробей: вылетит – не поймаешь" – напоминает о неосторожности в высказываниях.
- "С чужого голоса и петух не поет" – намек, что повторять или бросать неуместные слова не стоит.
- "Где много слов, там мало дела" – метко о пустых комментариях.
- "Не звони, когда звона нет" – образно о бессодержательных замечаниях.
- "Не к месту пришитое слово" – как о несвоевременной или неуместной реплике.
- "Лучше молчать, чем глупое говорить" – универсальный совет для тех, кто не умеет сдержать язык.
- "Не будь такой умный, как твоего отца дети" – ироничная поговорка на чрезмерную самоуверенность.
- "Не учи ученого есть хлеб печеный" – спасибо и сам разберусь, потому что понимаю
Итак, вместо суржика "не умничай" можно подобрать ряд значительно более интересных вариантов или литературно и правильно, или добавив народного колорита. Говорите на украинском интересно!
