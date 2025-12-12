Чи є в українській мові слово "перчатки", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як українською називаються "перчатки"?

В холодну пору року так хочеться зігріти руки та одягнути "перчатки". Саме таким терміном помилково позначають виріб для рук, навіть не знаючи, що це росіянізм.

"Перчатки" – це російське слово, яке походить від старослов’янського перст ("палець"). В українській мові воно не вважається літературною нормою. У словниках "перчатки" позначають як суржик, тобто слово, що потрапило в мовлення під впливом російської.

Під "перчатками" маємо на увазі – виріб з тонкої тканини, шкіри, бавовняних ниток з відділеннями для всіх пальців, який надівають на руки.

Українська мова має власне слово для позначення цього предмета – "рукавички". За основу походження слова взяли слово – "рука". Саме воно є нормативним і закріпленим у словниках та рекомендованим для використання в офіційних текстах, освітніх матеріалах чи культурних виступах.

Існує й інше слово – пальчатки, яке слугує синонімом до рукавичок. Тут уже одразу зрозуміле, походження слова – від "пальці".

Жіночі мереживні рукавички / Pinterest

У Середні Віки та Новий час рукавички були не лише захистом від холоду, а й символом честі: лицар, кидаючи рукавичку, викликав суперника на поєдинок. Тому існують відомі вислови – "кинути рукавичку" та "підняти рукавичку" – як виклик на дуель та прийняття виклику. Раніше отримати ляпас рукавичками вважався приниженням честі.

Ще на початку ХХ століття рукавички вважалися обов'язковим елементом жіночого гардероба. А тому їх різноманіття, оздоблення та матеріали виготовлення вражають – від найтоншої шкіри, коштовних тканин до тонкого мережива. Вони підбиралися до інших елементів одягу, їх носили не лише на вулиці, але й в приміщенні, на урочистостях і не знімали.

Втім, це слово може видаватися і зменшено-пестливою формою іншого – рукавиці. Однак, в українській мові це два різних поняття.

Що таке "рукавиця"?

Це – виріб із цупкої теплої тканини, шкіри, вовняних ниток, хутра і та інше з відділенням для великого пальця, який надівають на кисть у холод або для роботи.

Як пояснює Олександр Авраменко, головна різниця між рукавицями та рукавичками – кількість відділень для пальців. У рукавичках їх 5, а у рукавиці – окремий для великого пальця і спільний для інших чотирьох.

Саме словом "рукавиці", ми перекладемо росіянізм – "варежки". Але зауважте, що українською "варежкою" називають інший девайс, кухонний – черпак чи ополоник.

Це – рукавиці / Freepik

Тому, якщо мова іде про робочі чи боксерські, то це – рукавиці, а ось медичні, господарські, зимові та інші вироби з "пальчиками" – це рукавички.

Запам'ятайте, в українській літературній мові слова "перчатки" немає. Єдине правильне слово – "рукавички». Використання русизмів збіднює нашу мову, тоді як автентичні слова зберігають її красу й силу.

