Мерва, жорства, линва, шерхлый: какими интересными словами пестрят стихи Василия Стуса

6 января 2025, 16:42
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Автор: Мария Волошин

6 января исполнилось бы 87 лет поэту-шестидесятнику, диссиденту, борцу за независимость Украины Василию Стусу. Он прошел довольно трудный путь, однако его жизнь стала символом несокрушимости и сопротивления тоталитаризму.

В сентябре 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" после протестной речи Ивана Дзюбы против массовых арестов украинской интеллигенции Стус воскликнул: "Кто против арестов – встаньте!".

Этот первый общественный протест против массовых репрессий в СССР в послевоенное время обернулся для Стуса арестом и ссылкой. Умер он в 1985 году в лагере в Пермской области в возрасте 47 лет. Однако стал символом борьбы за независимость, а также оставил важное творческое наследие для поколений, отмечает 24 Канал.

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Какими интересными и благозвучными словами изобилует поэзия Василия Стуса

Строки стихов Василия Стуса, часто довольно непростых, как и его жизнь, прошиты непокорностью, правдой, верой и любовью к Украине. В его стихах запечатлено немало красивых и исконно украинских слов. Отдельные просто изобилуют ими. Поэтому предлагаем с отдельными ознакомиться сейчас.

  • Побиватися– судорожно вздрагивать, бросаться, метаться; очень тосковать, скучать, жалеть по кому-, чему-либо.
  • шашіль – жук; перен. – то, что разрушает что-то, мучает кого-то, вызывает сомнения.
  • тропа – узенькая пешеходная дорожка, протоптанная людьми или животными; тропа.
  • промайнути– появиться на короткое время в поле зрения и быстро исчезнуть.
  • потаймир – другое измерение, другой мир.
  • обніжок – узкая непаханая полоса земли между полями, огородами. перекладина между ножками стола или стула.
  • жорства – кусочки горных пород или минералов, образованных в результате выветривания или обработки искусственным способом.
  • щербити – делать зазубрины на чем-либо
  • мерва – мята, тертая или зопревшая солома.
  • хвища – сильный холодный дождь или большой снег с ветром; снежная буря.
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  • рінь – крупный песок, гравий, галька , Берег или дно реки из крупного песка, гравия, гальки.
  • стоустий – имеющий сто или много уст.
  • недовідомий – который трудно объяснить, понять; непонятный, подсознательный.
  • скверна – что-нибудь мерзкое, порочное; то, что вызывает отвращение.
  • ремствувати – выказывать недовольство кем-либо, чем-либо, сетовать на кого-либо, что-то.
  • позирати – смотреть на кого-, что-либо изредка или время от времени; поглядывать.
  • рюмсати– плакать.
  • линва – толстая очень прочная веревка из волокон или проволоки; канат.
  • поріддя – род, порода, поколение.
  • бештати– ругать, ругать.
  • періщити– сильно бить, сечь, хлестать.
  • просвітлий– радостный, счастливый, ничем не омраченный.
  • літепло – теплая вода.
  • шерхлий– шершавый
  • тоскний – тоскливый
  • падолист – листопад, опавшие листья.
  • сталити – наваривать сталью и острить что-либо.

И это далеко не все интересные и родные слова из стихов Василия Стуса. Поэтому советуем вам ознакомиться с его стихами, жизненным путем и значением этой личности, которая стала символом непоколебимости убеждений.