Мерва, жорства, линва, шерхлый: какими интересными словами пестрят стихи Василия Стуса

6 января исполнилось бы 87 лет поэту-шестидесятнику, диссиденту, борцу за независимость Украины Василию Стусу. Он прошел довольно трудный путь, однако его жизнь стала символом несокрушимости и сопротивления тоталитаризму.

В сентябре 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" после протестной речи Ивана Дзюбы против массовых арестов украинской интеллигенции Стус воскликнул: "Кто против арестов – встаньте!".

Этот первый общественный протест против массовых репрессий в СССР в послевоенное время обернулся для Стуса арестом и ссылкой. Умер он в 1985 году в лагере в Пермской области в возрасте 47 лет. Однако стал символом борьбы за независимость, а также оставил важное творческое наследие для поколений, отмечает 24 Канал.

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Какими интересными и благозвучными словами изобилует поэзия Василия Стуса

Строки стихов Василия Стуса, часто довольно непростых, как и его жизнь, прошиты непокорностью, правдой, верой и любовью к Украине. В его стихах запечатлено немало красивых и исконно украинских слов. Отдельные просто изобилуют ими. Поэтому предлагаем с отдельными ознакомиться сейчас.

Побиватися – судорожно вздрагивать, бросаться, метаться; очень тосковать, скучать, жалеть по кому-, чему-либо.

– судорожно вздрагивать, бросаться, метаться; очень тосковать, скучать, жалеть по кому-, чему-либо. шашіль – жук; перен. – то, что разрушает что-то, мучает кого-то, вызывает сомнения.

– жук; перен. – то, что разрушает что-то, мучает кого-то, вызывает сомнения. тропа – узенькая пешеходная дорожка, протоптанная людьми или животными; тропа.

– узенькая пешеходная дорожка, протоптанная людьми или животными; тропа. промайнути – появиться на короткое время в поле зрения и быстро исчезнуть.

– появиться на короткое время в поле зрения и быстро исчезнуть. потаймир – другое измерение, другой мир.

– другое измерение, другой мир. обніжок – узкая непаханая полоса земли между полями, огородами. перекладина между ножками стола или стула.

– узкая непаханая полоса земли между полями, огородами. перекладина между ножками стола или стула. жорства – кусочки горных пород или минералов, образованных в результате выветривания или обработки искусственным способом.

– кусочки горных пород или минералов, образованных в результате выветривания или обработки искусственным способом. щербити – делать зазубрины на чем-либо

– делать зазубрины на чем-либо мерва – мята, тертая или зопревшая солома.

– мята, тертая или зопревшая солома. хвища – сильный холодный дождь или большой снег с ветром; снежная буря.

рінь – крупный песок, гравий, галька , Берег или дно реки из крупного песка, гравия, гальки.

– крупный песок, гравий, галька , Берег или дно реки из крупного песка, гравия, гальки. стоустий – имеющий сто или много уст.

– имеющий сто или много уст. недовідомий – который трудно объяснить, понять; непонятный, подсознательный.

– который трудно объяснить, понять; непонятный, подсознательный. скверна – что-нибудь мерзкое, порочное; то, что вызывает отвращение.

– что-нибудь мерзкое, порочное; то, что вызывает отвращение. ремствувати – выказывать недовольство кем-либо, чем-либо, сетовать на кого-либо, что-то.

– выказывать недовольство кем-либо, чем-либо, сетовать на кого-либо, что-то. позирати – смотреть на кого-, что-либо изредка или время от времени; поглядывать.

– смотреть на кого-, что-либо изредка или время от времени; поглядывать. рюмсати – плакать.

– плакать. линва – толстая очень прочная веревка из волокон или проволоки; канат.

– толстая очень прочная веревка из волокон или проволоки; канат. поріддя – род, порода, поколение.

– род, порода, поколение. бештати – ругать, ругать.

– ругать, ругать. періщити – сильно бить, сечь, хлестать.

– сильно бить, сечь, хлестать. просвітлий – радостный, счастливый, ничем не омраченный.

– радостный, счастливый, ничем не омраченный. літепло – теплая вода.

– теплая вода. шерхлий – шершавый

– шершавый тоскний – тоскливый

– тоскливый падолист – листопад, опавшие листья.

– листопад, опавшие листья. сталити – наваривать сталью и острить что-либо.

И это далеко не все интересные и родные слова из стихов Василия Стуса. Поэтому советуем вам ознакомиться с его стихами, жизненным путем и значением этой личности, которая стала символом непоколебимости убеждений.