Меры безопасности в школах усилят: Верховная Рада приняла важный законопроект

Верховная Рада Украины согласовала законопроект №11543 в первом чтении. Документ предусматривает введение обязательных мер безопасности в школах.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Из-за потенциальных угроз, в частности во время полномасштабной войны, чиновники намерены повысить безопасность школьников с помощью ряда мероприятий.

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Рада одобрила законопроект о мерах безопасности в школах

В документе прописаны следующие пункты и шаги по их реализации:

Создание безопасной образовательной среды

Основатель учреждения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

Профилактика правонарушений среди учащихся

Руководители школ обязаны проводить профилактические мероприятия по предотвращению правонарушений среди учащихся.

Комплекс мер по безопасности

Для создания безопасной среды руководители учебных заведений должны принять комплекс мер по предотвращению ущерба участникам образовательного процесса, а именно:

разработать правила нахождения лиц на территории и в помещениях заведения;

обустроить территорию школы ограждениями;

Важно! Требование по ограждению территории школы уже существует согласно санитарному регламенту, утвержденному Министерством здравоохранения Украины. Однако определение границ территории на уровне закона позволит четко установить правила для посторонних лиц и принять меры против нарушителей, а также четко определить, где начинается и где заканчивается территория заведения.

установить технические средства для экстренного вызова полиции;

Сегодня полиция охраны охраняет более 10 тысяч учебных заведений (что составляет 92,9% от общего количества) благодаря установке "тревожной кнопки". Это позволяет быстро реагировать на вызовы. Нацполиция продолжает работать над обеспечением всех учебных заведений системами срочного вызова полиции.

Обязательные правила пребывания лиц на территории школы

Школы должны обеспечить обязательное соблюдение правил пребывания на своей территории и в помещениях. В частности, предлагают запретить пребывание на территории и в помещении учебного заведения лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также доступ будет запрещен гражданам, имеющим опасные предметы и вещества.

Ужесточение требований к охране учебных заведений

В частности, предлагают ужесточить требования к лицам, осуществляющим охрану школ. К охране не будут привлекать лиц с непогашенной судимостью или осужденных за насилие или буллинг.

Все эти мероприятия направлены на создание безопасной среды для каждого ребенка. Еще одним из ключевых аспектов безопасности является обеспечение школ укрытиями для учеников, на что правительство выделило 7,5 миллиарда гривен,

– отметили в МОН.

Напомним, правительство также приняло Постановление о реализации экспериментального проекта по усилению безопасности в школах, предусматривающему внедрение инспекторов службы образовательной безопасности, пропускного режима и укрытий для участников образовательного процесса.