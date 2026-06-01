Лисовой рассказал, вернут ли ВНО

Во время войны выпускники школ в Украине сдают национальный мультипредметный тест. Это упрощенный вариант внешнего независимого оценивания.

Его результаты нужны для поступления в учреждения высшего образования Украины. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".

Вернут ли ВНО?

Министр рассказал, что в условиях войны мультитест зарекомендовал себя хорошо.

После войны, учитывая этот опыт компьютерного тестирования, мы будем рассматривать, видимо, определенный гибридный подход,

– говорит чиновник.

Скорее всего, по его словам, разделят тестирование на отдельные тесты по отдельным предметам в отдельные дни после войны.

Но учитывая условия безопасности мы все-таки сегодня будем оставаться в формате НМТ. И в однодневном формате,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что рассматривали предложения о проведении тестирования в пределах двух дней. На это влияли такие причины: вопросы энергетики, безопасности, логистики, вопрос доступа детей с ВОТ, из-за рубежа к сдаче тестов. Но пока отказались от двухдневного формата.

