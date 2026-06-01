Лисовой рассказал, вернут ли ВНО
Во время войны выпускники школ в Украине сдают национальный мультипредметный тест. Это упрощенный вариант внешнего независимого оценивания.
Его результаты нужны для поступления в учреждения высшего образования Украины. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".
Вернут ли ВНО?
Министр рассказал, что в условиях войны мультитест зарекомендовал себя хорошо.
После войны, учитывая этот опыт компьютерного тестирования, мы будем рассматривать, видимо, определенный гибридный подход,
– говорит чиновник.
Скорее всего, по его словам, разделят тестирование на отдельные тесты по отдельным предметам в отдельные дни после войны.
Но учитывая условия безопасности мы все-таки сегодня будем оставаться в формате НМТ. И в однодневном формате,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что рассматривали предложения о проведении тестирования в пределах двух дней. На это влияли такие причины: вопросы энергетики, безопасности, логистики, вопрос доступа детей с ВОТ, из-за рубежа к сдаче тестов. Но пока отказались от двухдневного формата.
Что известно об НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ будут сдавать более 355 тысяч участников. Это можно будет сделать и в Украине, и за рубежом.
- Экзамен будет проходить в рамках основной и дополнительной сессии.
- Оценивание началось 20 мая. Основная продлится до 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в рамках двух этапов.
- Более 500 поступающих будут сдавать НМТ на языках нацменьшинств.
- Среди предметов на выбор самым популярным является иностранный язык.