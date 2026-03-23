Весенние каникулы стартовали: как интересно и полезно провести время, чтобы они запомнились

С 23 по 29 марта в большинстве школ Украины – весенние каникулы. Это время должно быть не только отдыхающим, но и интересным, чтобы запомнилось.

Как провести время на весенних каникулах, чтобы они запомнились надолго

Смотрите также В школах Украины стартуют весенние каникулы: где и сколько будут отдыхать ученики

Как интересно провести каникулы?

На календаре – конец марта, а это время весенних каникул в школах. Именно на этой неделе большинство школьников отдыхает от уроков. Но ни в коем случае это не означает, что время стоит провести спустя рукава. Весенняя погода способствует тому, чтобы как можно больше времени провести на улице, с друзьями и с пользой. Вот несколько советов, как провести время насыщенно.

Составьте себе список дел на которые не хватало времени, или что бы вы хотели попробовать и распределите на каждый день. Усовершенствуйте свои навыки, найдите свою изюминку:

прочитать книгу,

посмотреть фильмы или сериал,

найти свое хобби или больше узнать о нем,

начать коллекционировать или пополнить свою коллекцию,

подобрать весенние образы,

послушать музыку разных стилей,

выучить приветствия и прощания на нескольких языках,

узнать о породах животных, марки машин, биографию интересной личности,

напишите себе письмо с мечтами и желаниями, прочитайте его летом и проверьте, что сбылось.

Время с друзьями – это тоже важно, но проведите его активно и насыщенно:

Пойдите на спортивную площадку поиграйте в футбол, волейбол, баскетбол.

Покатайтесь на велосипеде, роликах, самокатах.

Погуляйте в парке, сделайте интересные фотографии или интересное познавательное видео.

Поиграйте в настольные игры.

Устройте пикник.

Время сесть на велики / Freepik

В это время кинотеатры готовят премьеры молодежных или семейных фильмов. Хорошая возможность пойти на сеанс друзьями, кроме того, утренние и дневные сеансы дешевле.

Не забывайте о музеях – сегодня это интересные познавательные пространства, которые предлагают для школьников тематические экскурсии, мастерские, знакомства или интерактивы. А кто не был ни разу в музеях своего города – как раз хорошее время для этого.

Немало образовательных и развлекательных центров в это время предлагают дневные лагеря для детей разного возраста, в которых умело сочетаются обучение и развлечения. Это прекрасная возможность попробовать что-то новое – программирования, театральный кружок, освоить определенное ремесло (гончарство, резьба, вышивка, ткачество), попробовать себя в роли художника или кулинара.

Учебные заведения для старшеклассников в это время устраивают Дни открытых дверей – хорошая возможность познакомиться с вузом и преподавателями, чтобы убедиться в правильности своего выбора.

Если ребенок посещает спортивные секции, то на это время, обычно, запланированы различные поездки, экскурсии, активности – не упустите возможность провести время в кругу своих единомышленников и увидеть что-то новое.

Важно! Среди полезных дел – присоединитесь к городским "субботникам" или экологическим акциям. В марте во многих населенных пунктах устраивают субботники по уборке и обустройству территории. Будьте среди тех, кто уберет берег водоема, городской парк, обустроит территорию возле многоквартирного дома, посадит дерево.

Присоединяйтесь к экоакциям / Freepik

Не стоит забывать и о качественном времени с семьей. Семейный пикник, фотосессия, выезд в лес полюбоваться первоцветами, больше узнать о работе родителей, устроить вечера химических опытов, кулинарии, настольных игр, обустройство огорода на подоконнике, устроить вечер семейных рассказов, хобби или рассказов о мечтах.

И не забывайте – скоро Пасха. Если любите этот праздник, то каникулы хорошее время, чтобы к нему подготовиться: – подберите декор для дома, составьте меню, попробуйте сделать писанку, задекорируйте корзину, найдите новый рецепт паски. А еще ближе – Вербное воскресенье, поэтому можно заблаговременно сделать букеты из ивовых котиков. Ива как раз цветет и ее можно заготовить самостоятельно.

Выберите что-то одно или много, главное – что бы это время было интересным для вас.