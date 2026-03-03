Будут ли весенние каникулы в школах Луцка и Хмельницкого
- В школах Хмельницкого не планируют отменять весенние каникулы.
- В Луцке весенние каникулы состоятся с 23 марта по 29 марта.
В этом месяце в школах Украины запланировали весенние каникулы. Однако не все ученики могут уйти на отдых от учебы.
В некоторых городах и школах могут отменить весенние каникулы для школьников. 24 Канал при этом рассказывает, пойдут ли отдыхать ученики в Хмельницком и в Луцке.
Отменят ли каникулы в школах Хмельницкого?
В школах Хмельницкой области не планируют отменять весенние каникулы или продолжать обучение летом. Об этом Суспильному рассказали в Департаменте образования и науки Хмельницкой ОГА.
Чиновники напоминают, что обучение в школах не может длиться менее 175 учебных дней. В то же время учебный год, соответствии с законом, должен завершиться до 1 июля.
В Хмельницкой ОГА при этом отмечают, что школы могут гибко формировать график занятий и каникул. Также корректировать структуру учебного года в пределах определенных законом сроков, учитывая безопасность и энергетическую ситуацию и погодные условия.
Так, в Хмельницкой области школы сейчас завершают учебный год с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством.
Будут ли весенние каникулы в школах Луцка?
В Луцке менять график обучения не планируют, сообщил misto.media глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.
Весенние каникулы для школьников продлятся с 23 марта по 29 марта,
– отметил он.
Обучение для учащихся завершится 31 мая. До 30 июня планируют завершить все организационные процессы.
Летние каникулы стартуют с 1 июля и продлятся до 1 сентября,
– уточнил чиновник.
Обратите внимание! Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью УП акцентировала, что этот учебный год официально продлится до конца июня 2026 года. Однако школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
Когда будут весенние каникулы в школах Украины?
- Весенние каникулы в школах Украины должны состояться в марте в разные даты.
- Однако отдыхать от учебы пойдут не все ученики.
- Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение.
- Предварительно школьники этой весной будут отдыхать от учебы неделю.
- Не будут учиться с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).