Будут ли весенние каникулы в школах Луцка и Хмельницкого

В этом месяце в школах Украины запланировали весенние каникулы. Однако не все ученики могут уйти на отдых от учебы.

В некоторых городах и школах могут отменить весенние каникулы для школьников. 24 Канал при этом рассказывает, пойдут ли отдыхать ученики в Хмельницком и в Луцке.

Отменят ли каникулы в школах Хмельницкого?

В школах Хмельницкой области не планируют отменять весенние каникулы или продолжать обучение летом. Об этом Суспильному рассказали в Департаменте образования и науки Хмельницкой ОГА.

Чиновники напоминают, что обучение в школах не может длиться менее 175 учебных дней. В то же время учебный год, соответствии с законом, должен завершиться до 1 июля.

В Хмельницкой ОГА при этом отмечают, что школы могут гибко формировать график занятий и каникул. Также корректировать структуру учебного года в пределах определенных законом сроков, учитывая безопасность и энергетическую ситуацию и погодные условия.

Так, в Хмельницкой области школы сейчас завершают учебный год с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством.

Будут ли весенние каникулы в школах Луцка?

В Луцке менять график обучения не планируют, сообщил misto.media глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Весенние каникулы для школьников продлятся с 23 марта по 29 марта,

– отметил он.

Обучение для учащихся завершится 31 мая. До 30 июня планируют завершить все организационные процессы.

Летние каникулы стартуют с 1 июля и продлятся до 1 сентября,

– уточнил чиновник.

Обратите внимание! Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью УП акцентировала, что этот учебный год официально продлится до конца июня 2026 года. Однако школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Когда будут весенние каникулы в школах Украины?