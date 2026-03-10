Укр Рус
10 марта, 18:31
Разные даты и дополнительный отдых: когда весенние каникулы в школах Львова

Мария Волошин
В этом году весенние каникулы в большинстве школ Украины будут. Ученики будут отдыхать в разные даты.

И даже – в разные месяцы: в марте или апреле. В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, когда весенние каникулы запланировали для школьников города Льва.

Когда весенние каникулы в школах Львова?

Большинство учеников Львова пойдет на весенние каникулы с 23 марта. Отдых от учебы продлится в основном неделю.

На Пасху ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных, 
– сообщили в ЛГС.

Заметим, что решение о том, когда идти на каникулы и сколько они будут длиться, принимают на местах.

Интересно Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Когда будут весенние каникулы в разных учебных заведениях – можно ознакомиться в таблице ниже.

Галицкий район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля.
2

Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля
3

Лицей "Галицкий" Львовского городского совета

23 –29 марта
13 апреля

4

Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
5

Начальная школа №4 Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 апреля и 13 апреля
6

Средняя общеобразовательная школа №9

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
7

Лицей №10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета

02 – 06 апреля;

10 – 14 апреля
8

Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
9

Лицей №28 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
10

Средняя общеобразовательная школа №34 им. М. Шашкевича г. Львова

02 –06 марта

09 –14 апреля
11

Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля

4 – 10 мая
12

Лицей №52 Львовского городского совета

23 – 25 февраля

09 – 14 апреля
13

Средняя общеобразовательная школа №62

23 – 27 марта

10 апреля и 13 апреля
14

Заведение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец

23 – 27 марта

10 – 13 апреля

Франковский район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Лицей №2 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
2

Лицей №5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета

23 – 27 марта;

11 – 13 апреля
3

Лицей №17 Львовского городского совета

23 – 27 марта

11 – 13 апреля
4

Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета

23 – 29 марта.

10 – 13 апреля.
5

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
6

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
7

Лицей №45 Львовского городского совета

23 февраля – 01 марта

08 – 14 апреля
8

Лицей №46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета

16 – 22 марта

10 – 13 апреля
9

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
10

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
11

Лицей №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета

26 – 27 марта

10 – 13 апреля
12

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова

26 – 29 марта

10 –13 апреля
13

Лицей №66 Львовского городского совета

25 –29 марта

10 – 13 апреля
14

Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета

18 – 22 марта

10 – 14 апреля
15

Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета

23 – 29 марта
16

Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
17

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
18

Лицей "Европейский" Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
19

Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета

23 – 27 марта
20

Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля
21

Лицей "Надежда" Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 – 13 апреля

Сиховский район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
2

Средняя общеобразовательная школа №13

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
3

Средняя общеобразовательная школа №32

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля
4

Средняя общеобразовательная школа №72

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
5

Средняя общеобразовательная школа №73

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
6

Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской

23 –27 марта;

10 апреля и 13 апреля
7

Средняя общеобразовательная школа №86

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
8

Средняя общеобразовательная школа №90

23 – 27 марта;

10 апреля и 13 апреля
9

Лицей №93 Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 апреля и 13 апреля
10

Средняя общеобразовательная школа №95

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
11

Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1

23 –27 марта

10 –13 апреля
12

Средняя общеобразовательная школа №98 г.Львова

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
13

Лицей "Орияна" Львовского городского совета

23 – 29 марта

13 апреля
14

Лицей "Интеллект" Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
15

Лицей "Сиховский" Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 апреля и 13 апреля
16

Лицей №80 Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 апреля и 13 апреля
17

Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета

23 – 27 марта

09 – 13 апреля
18

Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
19

Гимназия "Тривита" Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 апреля, 13 апреля
20

Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких"

23 – 27 марта

10 апреля и 13 апреля

Лычаковский район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Лицей №6 Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
2

Лицей "Львовский" Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
3

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
4

Лицей №8 Львовского городского совета

09 – 15 марта

09 – 14 апреля
5

Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета

09 – 15 марта

09 – 14 апреля
6

Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения

25 – 27 марта

10 – 13 апреля
7

Лицей №21 Львовского городского совета

23 – 27 марта

09 – 14 апреля
8

Лицей №24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета

02 – 05 апреля,

06 апреля; 13 апреля
9

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
10

Лицей №37 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 апреля; 13 апреля
11

Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
12

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
13

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
14

Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова

23 – 27 марта

10 апреля; 13 апреля
15

Лицей №70 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 апреля; 13 апреля
16

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71 Львовского городского совета Львовской области

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
17

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82 Львовского городского совета Львовской области

23 – 27 марта

10 апреля; 13 апреля
18

Лицей "Просвита" Львовского городского совета

16 – 21 марта

10 – 13 апреля
19

Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
20

Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
21

Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова

23 – 27 марта;

10 апреля; 13 апреля
22

Подборцовский лицей Львовского городского совета

23 – 27 марта
23

Лисиничевская гимназия Львовского городского совета

23 – 27 марта;

10 апреля; 13 апреля

Шевченковский район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова

02 – 08 марта

10 – 13 апреля
2

Средняя общеобразовательная школа №22 им. В. Стефаника г. Львова

06 – 13 апреля
3

Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
4

Средняя общеобразовательная школа №30

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
5

Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
6

Лицей №38 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
7

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43 Львовского городского совета Львовской области

02 – 06 марта;

10 – 13 апреля
8

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 им. Т.Г. Шевченко

23 – 27 марта,

10 – 13 апреля
9

Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова

23 –27 апреля

10 – 13 апреля
10

Начальная школа №53 Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
11

Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
12

Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова

23 – 27 марта

10 апреля, 13 апреля
13

Лицей №57 имени Короля Даниила Львовского городского совета

09 – 14 апреля
14

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова

23 – 27 марта

10 апреля, 13 апреля
15

Лицей №81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета

26 – 29 марта,

10 – 13 апреля
16

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова

02 – 08 марта

09 – 14 апреля
17

Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова

23 – 27 марта;

10 апреля, 13 апреля
18

Лицей №94 Львовского городского совета

09 – 14 апреля
19

Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова

26 – 29 марта

10 – 13 апреля
20

Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова

26 – 29 марта

10 – 13 апреля
21

Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
22

Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа –Львовский экономический лицей"

16 – 22 марта;

10 – 13 апреля
23

Львовская юридическая гимназия

23 – 27 марта;

10 – 13 апреля
24

Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий –Львовский технологический лицей"

23 – 29 марта

09 – 14 апреля
25

Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета

16 – 20 марта;

10 – 13 апреля
26

Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета

25 – 27 марта

11 – 13 апреля
27

Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 -13 апреля
28

Грядовская гимназия Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 – 13 апреля
29

Зарудцивская гимназия Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
30

Малеховская гимназия Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 –13 апреля
31

Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 – 13 апреля

Железнодорожный район

Название учебного заведения Весенние каникулы
1

Лицей №15 Львовского городского совета

23 – 27 марта;

13 – 14 апреля
2

Лицей №18 Львовского городского совета

09 – 14 апреля
3

Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова

25 февраля – 01 марта
4

Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка

11 – 14 апреля
5

Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств

23 – 29 марта,

10 – 13 апреля
6

Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова

21 – 29 марта

11 – 12 апреля
7

Лицей "Гроно" Львовского городского совета

28 – 08 марта,

09 – 13 апреля
8

Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова

16 – 20 марта

09 – 13 апреля
9

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова

02 – 08 марта

09 – 13 апреля
10

Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова

23 – 29 марта;

10 – 13 апреля
11

Лицей №74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета

09 – 13 марта

09 – 13 апреля
12

Лицей №75 имени Леси Украинки Львовского городского совета

08 – 13 апреля
13

Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности

25 – 27 марта

13 апреля
14

Львовская гимназия "Евшан"

16 – 22 марта

09 – 12 апреля
15

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

23 – 28 марта

10 – 13 апреля
16

Начальная школа "Арника" Львовского городского совета

23 – 27 марта

10 – 13 апреля
17

Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 апреля, 13 апреля
18

Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета

23 – 29 марта

10 апреля, 13 апреля
19

Рясне-Русский лицей Львовского городского совета

23 – 27 марта;

09 – 13 апреля

Когда весенние каникулы в школах Украины?

  • Весенние каникулы в школах Украины будут в пределах разных дат. Есть школы, где не будет каникул этой весной.
  • Предварительно ученики будут отдыхать от учебы неделю.
  • Не будут учиться в основном с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).
  • Управления образования на местах лишь рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение.