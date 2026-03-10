Разные даты и дополнительный отдых: когда весенние каникулы в школах Львова
- Весенние каникулы в большинстве львовских школ начнутся с 23 марта и продлятся неделю.
- Школы могут самостоятельно определять сроки и даты каникул, в зависимости от ситуации в регионе.
В этом году весенние каникулы в большинстве школ Украины будут. Ученики будут отдыхать в разные даты.
И даже – в разные месяцы: в марте или апреле. В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, когда весенние каникулы запланировали для школьников города Льва.
Когда весенние каникулы в школах Львова?
Большинство учеников Львова пойдет на весенние каникулы с 23 марта. Отдых от учебы продлится в основном неделю.
На Пасху ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных,
– сообщили в ЛГС.
Заметим, что решение о том, когда идти на каникулы и сколько они будут длиться, принимают на местах.
Интересно Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
Когда будут весенние каникулы в разных учебных заведениях – можно ознакомиться в таблице ниже.
Галицкий район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля.
|2
|
Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля
|3
|
Лицей "Галицкий" Львовского городского совета
|
23 –29 марта
|
4
|
Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|5
|
Начальная школа №4 Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 апреля и 13 апреля
|6
|
Средняя общеобразовательная школа №9
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|7
|
Лицей №10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета
|
02 – 06 апреля;
10 – 14 апреля
|8
|
Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|9
|
Лицей №28 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|10
|
Средняя общеобразовательная школа №34 им. М. Шашкевича г. Львова
|
02 –06 марта
09 –14 апреля
|11
|
Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля
4 – 10 мая
|12
|
Лицей №52 Львовского городского совета
|
23 – 25 февраля
09 – 14 апреля
|13
|
Средняя общеобразовательная школа №62
|
23 – 27 марта
10 апреля и 13 апреля
|14
|
Заведение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
Франковский район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Лицей №2 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|2
|
Лицей №5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
11 – 13 апреля
|3
|
Лицей №17 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
11 – 13 апреля
|4
|
Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта.
10 – 13 апреля.
|5
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|6
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|7
|
Лицей №45 Львовского городского совета
|
23 февраля – 01 марта
08 – 14 апреля
|8
|
Лицей №46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета
|
16 – 22 марта
10 – 13 апреля
|9
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|10
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|11
|
Лицей №51 имени Ивана Франко Львовского городского совета
|
26 – 27 марта
10 – 13 апреля
|12
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова
|
26 – 29 марта
10 –13 апреля
|13
|
Лицей №66 Львовского городского совета
|
25 –29 марта
10 – 13 апреля
|14
|
Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета
|
18 – 22 марта
10 – 14 апреля
|15
|
Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
|16
|
Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|17
|
Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|18
|
Лицей "Европейский" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|19
|
Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
|20
|
Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля
|21
|
Лицей "Надежда" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля

Сиховский район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|2
|
Средняя общеобразовательная школа №13
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|3
|
Средняя общеобразовательная школа №32
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля
|4
|
Средняя общеобразовательная школа №72
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|5
|
Средняя общеобразовательная школа №73
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|6
|
Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской
|
23 –27 марта;
10 апреля и 13 апреля
|7
|
Средняя общеобразовательная школа №86
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|8
|
Средняя общеобразовательная школа №90
|
23 – 27 марта;
10 апреля и 13 апреля
|9
|
Лицей №93 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 апреля и 13 апреля
|10
|
Средняя общеобразовательная школа №95
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|11
|
Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1
|
23 –27 марта
10 –13 апреля
|12
|
Средняя общеобразовательная школа №98 г.Львова
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|13
|
Лицей "Орияна" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
13 апреля
|14
|
Лицей "Интеллект" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|15
|
Лицей "Сиховский" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 апреля и 13 апреля
|16
|
Лицей №80 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 апреля и 13 апреля
|17
|
Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
09 – 13 апреля
|18
|
Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|19
|
Гимназия "Тривита" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 апреля, 13 апреля
|20
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких"
|
23 – 27 марта
10 апреля и 13 апреля
Лычаковский район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Лицей №6 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|2
|
Лицей "Львовский" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|3
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|4
|
Лицей №8 Львовского городского совета
|
09 – 15 марта
09 – 14 апреля
|5
|
Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета
|
09 – 15 марта
09 – 14 апреля
|6
|
Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения
|
25 – 27 марта
10 – 13 апреля
|7
|
Лицей №21 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
09 – 14 апреля
|8
|
Лицей №24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета
|
02 – 05 апреля,
06 апреля; 13 апреля
|9
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|10
|
Лицей №37 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 апреля; 13 апреля
|11
|
Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|12
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|13
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|14
|
Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 апреля; 13 апреля
|15
|
Лицей №70 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 апреля; 13 апреля
|16
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71 Львовского городского совета Львовской области
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|17
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82 Львовского городского совета Львовской области
|
23 – 27 марта
10 апреля; 13 апреля
|18
|
Лицей "Просвита" Львовского городского совета
|
16 – 21 марта
10 – 13 апреля
|19
|
Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|20
|
Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|21
|
Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова
|
23 – 27 марта;
10 апреля; 13 апреля
|22
|
Подборцовский лицей Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
|23
|
Лисиничевская гимназия Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
10 апреля; 13 апреля
Шевченковский район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова
|
02 – 08 марта
10 – 13 апреля
|2
|
Средняя общеобразовательная школа №22 им. В. Стефаника г. Львова
|
06 – 13 апреля
|3
|
Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|4
|
Средняя общеобразовательная школа №30
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|5
|
Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|6
|
Лицей №38 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|7
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43 Львовского городского совета Львовской области
|
02 – 06 марта;
10 – 13 апреля
|8
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 им. Т.Г. Шевченко
|
23 – 27 марта,
10 – 13 апреля
|9
|
Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова
|
23 –27 апреля
10 – 13 апреля
|10
|
Начальная школа №53 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|11
|
Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|12
|
Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 апреля, 13 апреля
|13
|
Лицей №57 имени Короля Даниила Львовского городского совета
|
09 – 14 апреля
|14
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова
|
23 – 27 марта
10 апреля, 13 апреля
|15
|
Лицей №81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета
|
26 – 29 марта,
10 – 13 апреля
|16
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова
|
02 – 08 марта
09 – 14 апреля
|17
|
Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова
|
23 – 27 марта;
10 апреля, 13 апреля
|18
|
Лицей №94 Львовского городского совета
|
09 – 14 апреля
|19
|
Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова
|
26 – 29 марта
10 – 13 апреля
|20
|
Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова
|
26 – 29 марта
10 – 13 апреля
|21
|
Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|22
|
Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа –Львовский экономический лицей"
|
16 – 22 марта;
10 – 13 апреля
|23
|
Львовская юридическая гимназия
|
23 – 27 марта;
10 – 13 апреля
|24
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий –Львовский технологический лицей"
|
23 – 29 марта
09 – 14 апреля
|25
|
Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета
|
16 – 20 марта;
10 – 13 апреля
|26
|
Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета
|
25 – 27 марта
11 – 13 апреля
|27
|
Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 -13 апреля
|28
|
Грядовская гимназия Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
|29
|
Зарудцивская гимназия Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|30
|
Малеховская гимназия Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 –13 апреля
|31
|
Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 – 13 апреля
Железнодорожный район
|№
|Название учебного заведения
|Весенние каникулы
|1
|
Лицей №15 Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
13 – 14 апреля
|2
|
Лицей №18 Львовского городского совета
|
09 – 14 апреля
|3
|
Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова
|
25 февраля – 01 марта
|4
|
Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка
|
11 – 14 апреля
|5
|
Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|
23 – 29 марта,
10 – 13 апреля
|6
|
Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова
|
21 – 29 марта
11 – 12 апреля
|7
|
Лицей "Гроно" Львовского городского совета
|
28 – 08 марта,
09 – 13 апреля
|8
|
Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова
|
16 – 20 марта
09 – 13 апреля
|9
|
Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова
|
02 – 08 марта
09 – 13 апреля
|10
|
Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова
|
23 – 29 марта;
10 – 13 апреля
|11
|
Лицей №74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета
|
09 – 13 марта
09 – 13 апреля
|12
|
Лицей №75 имени Леси Украинки Львовского городского совета
|
08 – 13 апреля
|13
|
Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности
|
25 – 27 марта
13 апреля
|14
|
Львовская гимназия "Евшан"
|
16 – 22 марта
09 – 12 апреля
|15
|
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
23 – 28 марта
10 – 13 апреля
|16
|
Начальная школа "Арника" Львовского городского совета
|
23 – 27 марта
10 – 13 апреля
|17
|
Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 апреля, 13 апреля
|18
|
Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета
|
23 – 29 марта
10 апреля, 13 апреля
|19
|
Рясне-Русский лицей Львовского городского совета
|
23 – 27 марта;
09 – 13 апреля
Интересно В 31 учебном заведении в Волынской области весенних каникул не будет через длительные зимние. Об этом сообщила Суспильному начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк.
Когда весенние каникулы в школах Украины?
- Весенние каникулы в школах Украины будут в пределах разных дат. Есть школы, где не будет каникул этой весной.
- Предварительно ученики будут отдыхать от учебы неделю.
- Не будут учиться в основном с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).
- Управления образования на местах лишь рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение.