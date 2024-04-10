Весовой коэффициент значительно влияет на шансы при поступлении: как его рассчитать

В 2024 году абитуриенты могут поступать в вузы Украины на любую специальность с любым набором предметов НМТ. Однако шансы будут отличаться в зависимости от того, какой выборочный предмет они сдавали на тестировании.

Также и от того, какой коэффициент к этому предмету применят. Об этом директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала во время прямого эфира.

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Как работает весовой коэффициент при поступлении в ЗВО

Вакуленко уточнила: если, к примеру, выбрать специальность "Образовательные, педагогические науки" и проанализировать весовые коэффициенты к предметам необязательного блока, очевидно, что лучше сдавать на НМТ иностранного языка, биологии или географии. Там коэффициент 0,4, а у остальных предметов – 0,25.

В то же время при выборе четвертого предмета важно рассчитать шансы получить высокий результат. Например, если абитуриент идеально знает украинскую литературу и составит ее на 200 баллов, то с коэффициентом 0,25 это составит 50 баллов,

– добавила руководительница УЦОКО.

Если же абитуриент выберет высокий коэффициент 0,4 и английский язык, но сдаст ее только на 100, будет иметь всего 40 баллов. Так, первый вариант является более выгодным.

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А что выбирать абитуриентам на творческие и спортивные специальности

Вакуленко также сообщила, что в 2024 году НМТ является обязательным для тех, кто хочет получить творческую или спортивную специальность.

Установлен единый весовой коэффициент за творческий конкурс: 0,6 для творческих специальностей и 0,25 для спортивных,

– уточнила она.