Что такое "відчикрижити": что на самом деле делают этим действием

Украинский язык невероятный – литературная, деловая, разговорная речь может существенно отличаться. А еще – немало глаголов, которые добавляют вашему рассказу эмоциональности, интересности и даже загадочности в каждом регионе.

Что означает слово "відчикрижити", рассказываем со ссылкой на Словарь.UA.

Какое значение слова – "відчикрижити"?

Украинский язык богат на слова, которые не только объясняют действие, но сразу придают эмоциональную окраску слову и предложению в целом. Именно их используют писатели, чтобы придать интересное звучание художественным произведениям. Впрочем, гонясь за "современными модными словечками" мы теряем целый пласт интереснейших слов. А встречая их в книгах удивляемся – "что оно означает".

И радует, что немало ресурсов, блогеров и медиа напоминают нам эти слова, и снова делают их модными. Попробуем вам напомнить и объяснить слово – "відчикрижити".

Иногда в разговоре можно услышать: "Перукар мені чуба відчикрижив", а в прессе: "Чиновник відчикрижив шмат землі". Звучит колоритно, но что же означает это слово?

"Відчикрижити" имеет два значения – буквальное и переносное:

означает отрезать, отрубить или отделить что-то резким движением, то есть – буквальное действие. Чаще всего так говорят о том, что было обрезано без особых церемоний или даже излишне решительно: "– На мене кинули бомбу, що так мені весь хвіст гладко відчикрижила! – говорив Лис Микита." (Иван Франко). забрать себе что-либо у кого-либо, отнять не всегда законно: "Батько нашого пана .. відчикрижив од церкви вісімдесят десятин." (Михаил Стельмах). и даже – резко и коротко отвечать: "Хозяйка замолчала, а Евгений шепотом спросил: "– Цікаво, що таке таргання? – Спитай у своєї Матильди! – відчикрижила молода." (Андрей Крыжановский). В смысле – "Сказал – как отрезал!".

А происходит оно от звукоподражания: "чик!" – восклицание, которым часто обозначают звук ножниц или быстрого разрезания. Поэтому мы имеем слова – чикнуть, чикрижить, подчикрижить, обчикрижить.

Чаще всего это касается прически или стрижки: парикмахер "обчикрижив" – очень плохо, небрежно, неровно постриг, а "підчикрижив" – постриг коротко.

Интересно, что в украинском языке такие слова не только называют действие, но и передают отношение к нему. Если сказать "отрезал" – это нейтрально. А вот "відчикрижив" сразу рисует картину: что-то оттянули быстро, решительно и без лишних колебаний.

Когда в следующий раз встретите слово, услышите или прочитаете, что кто-то "відчикрижив" ветку, косу или кусок ткани, знайте: речь идет не просто об отрезании, а о действии с характером – решительно, быстро или даже незаконно.

Отрезать – это убрать часть чего-то

Можно сказать: "відрізати", "відітнути", "відкраяти", "відняти" часть чего-то, а можно сказать – "відикрижити" и сразу становятся понятными ваши эмоции – весело, решительно, возмутительно или со злостью. А в вашей речи есть такое слово?

Мы выяснили, что такие замечательные слова как "відчикрижив", "підчикрижив", "обчикрижив" могут касаться и прически. Ну а "відчикрижують" чаще всего прядь волос на лбу, которую ошибочно называют – челка. Хотя это слово ошибка и русинизм.

Украинцы ошибочно называют предмет, которым ежедневно расчесывают волосы – расческа. Но такого слова мы не имеем, но есть более интересные – гребінь, гребінець, гребінка.