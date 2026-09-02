"Відцвівша" роза или "вицвівша": в чем разница между этими словами, чтобы не путать

Почему два слова – "відцвісти" и "вицвісти" – отличаются, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Відцвісти" и "вицвісти" – в чем разница?

Что случилось с розой: она "відцвіла" или "вицвіла"? А что происходит с любимой футболкой после десятков стирок? Различить эти слова помогает значение их префиксов.

Эти глаголы родственные, но имеют разное значение. И оба слова могут употребляться даже в одном предложении – но обозначать будут совершенно разные процессы.

"Відцвісти" – происходит от глагола "цвести" с приставкой "от-". Его значение – , закончить период цветения, перестать цвести: "Сады уже отцвели".

Слово используется и в переносном значении, здесь оно означает – утратить молодость, красоту, привлекательность. "Вона відцвіла, але залишилася мудрою".

Например:

"Троянди вже відцвіли".

"Сад відцвітає, і літо поступово змінюється осінню".

"Черемха відцвіла ще минулого тижня".

То есть "відцвісти" – это завершение цветения.

Обратите внимание! Сезон цветения некоторых цветов еще продолжается, но их названия часто калькируют или называют по-русски. Ранее мы писали об украинских названиях осенних цветов: не говорите "бархатцы", "георгины", "астры".

А "вицвісти" – происходит от того же корня "цвести", но с префиксом"вы-". Это слово означает – потерять первоначальный цвет, яркость под воздействием солнца, воды, времени и т. п.

"Штори вицвіли на сонці".

"Фарба на паркані вицвіла".

"Улюблена футболка з часом вицвіла".

В переносном смысле: потерять яркость, силу, выразительность: "Його слова вицвіли від повторів".

Как легко запомнить?

Можно воспользоваться простой подсказкой:

Цветок – відцвітає.

Цвет – вицвітає.

Поэтому правильно: "Квіти відцвіли, а їхні яскраві барви поступово вицвіли". Говорите четко и не теряйте цветучести вашей речи!