"Відцвівша" роза или "вицвівша": в чем разница между этими словами, чтобы не путать

Почему два слова – "відцвісти" и "вицвісти" – отличаются, рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Відцвісти" и "вицвісти" – в чем разница?
Что случилось с розой: она "відцвіла" или "вицвіла"? А что происходит с любимой футболкой после десятков стирок? Различить эти слова помогает значение их префиксов.
Эти глаголы родственные, но имеют разное значение. И оба слова могут употребляться даже в одном предложении – но обозначать будут совершенно разные процессы.
"Відцвісти" – происходит от глагола "цвести" с приставкой "от-". Его значение – , закончить период цветения, перестать цвести: "Сады уже отцвели".
Слово используется и в переносном значении, здесь оно означает – утратить молодость, красоту, привлекательность. "Вона відцвіла, але залишилася мудрою".
Например:
- "Троянди вже відцвіли".
- "Сад відцвітає, і літо поступово змінюється осінню".
- "Черемха відцвіла ще минулого тижня".
То есть "відцвісти" – это завершение цветения.
Обратите внимание! Сезон цветения некоторых цветов еще продолжается, но их названия часто калькируют или называют по-русски. Ранее мы писали об украинских названиях осенних цветов: не говорите "бархатцы", "георгины", "астры".
А "вицвісти" – происходит от того же корня "цвести", но с префиксом"вы-". Это слово означает – потерять первоначальный цвет, яркость под воздействием солнца, воды, времени и т. п.
- "Штори вицвіли на сонці".
- "Фарба на паркані вицвіла".
- "Улюблена футболка з часом вицвіла".
В переносном смысле: потерять яркость, силу, выразительность: "Його слова вицвіли від повторів".
Как легко запомнить?
Можно воспользоваться простой подсказкой:
Цветок – відцвітає.
Цвет – вицвітає.
Поэтому правильно: "Квіти відцвіли, а їхні яскраві барви поступово вицвіли". Говорите четко и не теряйте цветучести вашей речи!