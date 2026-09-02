Чим різняться два слова – відцвісти та вицвісти, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Відцвісти" і "вицвісти" – у чому різниця?

Що сталося з трояндою: вона "відцвіла" чи "вицвіла"? А що відбувається з улюбленою футболкою після десятків прань? Розрізнити ці слова допомагає значення їхніх префіксів.

Ці дієслова споріднені, але мають різне значення. І обидва слова можуть уживатися навіть в одному реченні – але позначатимуть зовсім різні процеси.

"Відцвісти" – походить від дієслова "цвісти" з префіксом "від-. Його значення – закінчити період цвітіння, перестати квітнути: "Сади вже відцвіли".

Слово використовують і в переносному значенні, тут воно означає – втратити молодість, красу, привабливість. "Вона відцвіла, але залишилася мудрою".

Наприклад:

"Троянди вже відцвіли".

"Сад відцвітає, і літо поступово змінюється осінню".

"Черемха відцвіла ще минулого тижня".

Тобто "відцвісти" – про завершення цвітіння.

Зверніть увагу! Сезон цвітіння деяких квітів ще триває, але їх назви часто калькують чи називають російськими назвами. Раніше ми писали про українські назви осінніх квітів, не кажіть бархатци, георгіни, астри.

А "вицвісти" – походить від того ж кореня "цвісти", але з префіксом "ви-". Означає слово – втратити первісний колір, яскравість під дією сонця, води, часу тощо.

"Штори вицвіли на сонці".

"Фарба на паркані вицвіла".

"Улюблена футболка з часом вицвіла".

У переносному сенсі: втратити яскравість, силу, виразність: "Його слова вицвіли від повторів".

Як легко запам'ятати?

Можна скористатися простою підказкою:

Квітка — відцвітає.

Колір — вицвітає.

Тому правильно: "Квіти відцвіли, а їхні яскраві барви поступово вицвіли". Говоріть чітко і не втрачайте квітучості вашої мови!