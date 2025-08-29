Укр Рус
Учеба Саморазвитие "Відрізна", "залежник", "витвірна": знаете ли вы эти математические термины
29 августа, 11:00
2

"Відрізна", "залежник", "витвірна": знаете ли вы эти математические термины

Алеся Кух
Основні тези
  • В 1933 году произошла замена украинских математических терминов на русские для унификации терминологии.
  • Заменили такие термины, как "отрезная", "рядна", "залежник", "витвірна" на соответствующие русские аналоги.

Все больше языковедов, через соцсети, напоминают нам об изъятых из нашего языка словах. И попытки приблизить украинский к русскому.

Об изъятых и забытых украинских математических терминах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога и языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.

Слышали ли вы такие термины?

Об изменениях в украинских словарях и принудительно изъятые слова в 1933 году, чтобы максимально приблизить украинский к "братскому русскому", свидетельствует и замена научной терминологии.

В частности, собственных, украинских математических терминов, которыми пользовались и которые изъяли и унифицировали с российскими. Вот что на что заменили:

  • абсцисса – была відрізна
  • ордината – была рядна
  • модуль – был залежник
  • производная – была витвырнна
  • сектор – был витинок
  • дроби: правильная и неправильная – были істая и неіста
  • непрерывный – был цланцюговий
  • периодический – был наворотний.

Конечно, мы можем утверждать, что эти изменения унифицировали научную терминологию, как и в случае метрической системы, а древние меры сохранились в пословицах и поговорках.

Однако, безусловно радует, что украинский язык самобытный и значительно богаче русского. Он создал и собственную терминологию и множество синонимов чуть ли не к каждому слову, чтобы говорить разнообразно. говорите на украинском!