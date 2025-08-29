"Відрізна", "залежник", "витвірна": знаете ли вы эти математические термины
- В 1933 году произошла замена украинских математических терминов на русские для унификации терминологии.
- Заменили такие термины, как "отрезная", "рядна", "залежник", "витвірна" на соответствующие русские аналоги.
Все больше языковедов, через соцсети, напоминают нам об изъятых из нашего языка словах. И попытки приблизить украинский к русскому.
Об изъятых и забытых украинских математических терминах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога и языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.
Слышали ли вы такие термины?
Об изменениях в украинских словарях и принудительно изъятые слова в 1933 году, чтобы максимально приблизить украинский к "братскому русскому", свидетельствует и замена научной терминологии.
В частности, собственных, украинских математических терминов, которыми пользовались и которые изъяли и унифицировали с российскими. Вот что на что заменили:
- абсцисса – была відрізна
- ордината – была рядна
- модуль – был залежник
- производная – была витвырнна
- сектор – был витинок
- дроби: правильная и неправильная – были істая и неіста
- непрерывный – был цланцюговий
- периодический – был наворотний.
Конечно, мы можем утверждать, что эти изменения унифицировали научную терминологию, как и в случае метрической системы, а древние меры сохранились в пословицах и поговорках.
Однако, безусловно радует, что украинский язык самобытный и значительно богаче русского. Он создал и собственную терминологию и множество синонимов чуть ли не к каждому слову, чтобы говорить разнообразно. говорите на украинском!