Про вилучені та забуті українські математичні терміни

Про зміни в українських словниках та примусово вилучені слова у 1933 році, щоб максимально наблизити українську до "братньої російської", свідчить і заміна наукової термінології.

Зокрема, власних, українських математичних термінів, якими послуговувалися та які вилучили та уніфікували з російськими. Ось що на що замінили:

абсциса – була відрізна

ордината – була рядна

модуль – був залежник

похідна – була витвірна

сектор – був витинок

дроби: правильний та неправильний – були істий і неістий

неперервний – був ланцюговий

– був періодичний – був наворотний.

Звичайно, ми можемо стверджувати, що ці зміни уніфікували наукову термінологію, як і у випадку метричної системи, а давні міри збереглась у прислів'ях та приказках.

Однак, безумовно тішить, що українська мова самобутня та значно багатша за російську. Вона створила і власну термінологію і безліч синонімів ледь не до кожного слова, щоб говорити різноманітно. говоріть українською!