"Виконуючий обов'язки" – калька с русского: как правильно говорить на украинском

Если внимательно присмотреться к языку официальных документов, можно найти немало конструкций, которые лишь кажутся украинскими, а на самом деле – являются ошибками-кальками.

В чем заключается ошибка в слове "виконуючий" – рассказываем со ссылкой на "Украинское правописание".

Не "виконуючий" – как правильно по-украински

Эту ошибку до сих пор можно встретить в официально-деловых документах, и мало кто может объяснить, что именно не так. А каждый год в каждом учреждении издается приказ о назначении "виконуючого" обязанности директора, ректора или другого руководителя на время отпуска или длительной командировки.

Слово "виконуючий" – это калька с русского "исполняющий". Оно образовано по модели активного причастия настоящего времени, которая для современного украинского литературного языка не является правильной.

Именно поэтому "Украинское правописание" (§ 32) отмечает, почему активные причастия настоящего времени на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) имеют ограниченное употребление и в основном присущи книжному, научному или историческому языку.

Поэтому правильно говорить:

"виконувач обов’язків",

"виконавець",

"той, хто виконує обов'язки".

После словосочетания "исполняющий обязанности" пишем в родительном падеже название должности, которую человек временно занимает. Если в документах должность упоминается постоянно, то выражение "исполняющий обязанности" сокращаем до "в. о.", например в реквизитах "Подпись".

Обратите внимание! После каждой буквы сокращения "в. о." ставим точку. Внутри предложения пишем с маленькой буквы, а в начале – с большой.

Поэтому вместо "виконуючий обов'язки директора" правильно сказать: виконувач обов'язків директора або особа, яка виконує обов'язки директора.

Существительное "исполнитель" образовано по характерной украинской словообразовательной модели с помощью суффикса -ач, который обозначает исполнителя действия. По тому же принципу образованы слова: дописувач, відкривач, споживач, користувач, викривач.

Правильно:

виконувач обов'язків директора ;

тимчасовий виконувач обов'язків ;

особа, яка виконує обов'язки.

"Виконуючий" – это ошибка: смотрите видео

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша речь соответствовала нормам современного украинского литературного языка, вместо калькированного "виконуючий" употребляйте исконно украинское "виконувач".