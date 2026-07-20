Де помилка у слові "виконуючий", розповідаємо з посиланням на Український правопис.

Не "виконуючий" – як правильно українською

Цю помилку і досі ще можна зустріти в офіційно-ділових документах і мало хто може пояснити, що саме не так. А щороку, у кожному закладі є наказ про призначення "виконуюючого" обов'язки директора, ректора чи іншого керівника на час відпустки чи тривалого відрядження.

Слово "виконуючий" – це калька з російського "исполняющий". Воно утворене за моделлю активного дієприкметника теперішнього часу, яка для сучасної української літературної мови не є правильною.

Саме тому Український правопис (§ 32) зазначає, що активні дієприкметники теперішнього часу на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) мають обмежене вживання й здебільшого властиві книжній, науковій або історичній мові.

Тому, правильно казати:

"виконувач обов’язків",

"виконавець",

"той, хто виконує обов'язки".

Після словосполучення "виконувач обов’язків" пишемо в родовому відмінку назву посади, яку людина тимчасово обіймає. Якщо в документах посада згадується постійно, то вислів "виконувач обов’язків" скорочуємо до "в. о.", наприклад у реквізити "Підпис".

Зверніть увагу! Після кожної літери скорочення "в. о." ставимо крапку. Усередині речення писатимемо з маленької літери, а на початку – з великої.

Тому замість "виконуючий обов'язки директора" правильно сказати: виконувач обов'язків директора або особа, яка виконує обов'язки директора.

Іменник "виконувач" утворений за питомою українською словотвірною моделлю за допомогою суфікса -ач, який називає виконавця дії. За таким самим принципом утворені слова: дописувач, відкривач, споживач, користувач, викривач.

Правильно:

виконувач обов'язків директора ;

тимчасовий виконувач обов'язків ;

особа, яка виконує обов'язки.

"Виконуючий" – це помилка: дивіться відео

Тож якщо хочете, щоб ваше мовлення відповідало нормам сучасної української літературної мови, замість калькованого "виконуючий" вживайте питоме українське "виконувач".