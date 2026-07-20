Де помилка у слові "виконуючий", розповідаємо з посиланням на Український правопис.
Не "виконуючий" – як правильно українською
Цю помилку і досі ще можна зустріти в офіційно-ділових документах і мало хто може пояснити, що саме не так. А щороку, у кожному закладі є наказ про призначення "виконуюючого" обов'язки директора, ректора чи іншого керівника на час відпустки чи тривалого відрядження.
Слово "виконуючий" – це калька з російського "исполняющий". Воно утворене за моделлю активного дієприкметника теперішнього часу, яка для сучасної української літературної мови не є правильною.
Саме тому Український правопис (§ 32) зазначає, що активні дієприкметники теперішнього часу на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) мають обмежене вживання й здебільшого властиві книжній, науковій або історичній мові.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Тому, правильно казати:
- "виконувач обов’язків",
- "виконавець",
- "той, хто виконує обов'язки".
Після словосполучення "виконувач обов’язків" пишемо в родовому відмінку назву посади, яку людина тимчасово обіймає. Якщо в документах посада згадується постійно, то вислів "виконувач обов’язків" скорочуємо до "в. о.", наприклад у реквізити "Підпис".
Зверніть увагу! Після кожної літери скорочення "в. о." ставимо крапку. Усередині речення писатимемо з маленької літери, а на початку – з великої.
Тому замість "виконуючий обов'язки директора" правильно сказати: виконувач обов'язків директора або особа, яка виконує обов'язки директора.
Іменник "виконувач" утворений за питомою українською словотвірною моделлю за допомогою суфікса -ач, який називає виконавця дії. За таким самим принципом утворені слова: дописувач, відкривач, споживач, користувач, викривач.
Правильно:
виконувач обов'язків директора;
тимчасовий виконувач обов'язків;
особа, яка виконує обов'язки.
"Виконуючий" – це помилка: дивіться відео
Тож якщо хочете, щоб ваше мовлення відповідало нормам сучасної української літературної мови, замість калькованого "виконуючий" вживайте питоме українське "виконувач".