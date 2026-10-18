Украинские слова глазами иностранцев: что звучит необычно для носителей английского языка

В каждом языке есть звуки и словосочетания, к которым носители других языков не привыкли. Что украинцам кажется простым и естественным, англоговорящий человек может воспринимать как скороговорку или услышать в этом неожиданные ассоциации со своим языком.

Предлагаем подборку "интересных" украинских слов от англоязычного сообщества из известной социальной сети вместе с репетитором по языку tutor.movlit.

Какие украинские слова звучат сложно или забавно?

Мы ежедневно произносим слова, не задумываясь, как они звучат для человека, не знающего украинского. А для иностранцев некоторые из них могут стать настоящим открытием: одни трудно произносить, другие напоминают слова родного языка, а третьи просто смешно звучат на слух.

В сообществе Reddit, где общаются люди, изучающие украинский язык, пользователи делятся такими языковыми наблюдениями. Иногда они выбирают слова, которые кажутся им забавными, а иногда признаются, что определенные звуки и сочетания букв даются им с большим трудом.

Скриншот / Reddit

Конечно, ни одно слово не является смешным само по себе. Все зависит от языкового опыта человека, его привычных звуков и ассоциаций. Но взглянуть на родной язык чужими глазами – это возможность заметить интересные вещи, к которым мы давно привыкли.

Блогерша и репетитор по языку Катя составила подборку слов, о которых мы точно не сказали бы, что они странные или сложные. Но главное – думать нужно исключительно на английском.

"Використовувати" – очень длинное слово, а в будущем времени, ну очень сложное для произношения и запоминания – "Використовуватимемося".

Скриншот / Reddit

"Бутерброд" – сразу раскладывается на части "battered and bread" (хлеб с маслом).

Фраза "Бути тут" звучит очень смешно – "Booty toot" (шутливое выражение, означающее "пук").

"Її" – "нравится, потому что смешно звучит".

"Свіжа їжа" – "звучит и мило, и смешно".

"Брат" – звучит мило и удивляет, потому что в английском "brat" – это ребенок, который плохо или дерзко себя ведет.

"Всегда буду фанатом слова "Увага" – даже не знаю, почему-то".

Скриншот / Reddit

"Крилатий" – под впечатлением от стихотворения Лины Костенко.

"Привіт!" – "потому что в английском языке "privet" – это живая изгородь. И в мыслях я как будто здороваюсь с живой изгородью".

Скриншот / Reddit

"Божевільний" – как его можно произнести и целиком, и по частям, и в обоих случаях он будет иметь разное значение. "Боже – вільний!".

"І це хаос" – "звучит точно как „It's a house“".

"Бджола" – " это слово начинается с трех согласных".

Какие украинские слова звучат забавно для англоязычных иностранцев: смотрите видео

В другой части, которую уже подготовила блогерша и которую можно посмотреть на ее канале, встречаем слова:

"Тітка", слово совсем не ассоциируется с aunt, а скорее с вульгаризмом tits (женская грудь).

"Люди" и слова, оканчивающиеся на твердую "и" – "особое удовольствие произносить и слышать – словно ласкает слух".

"Надобраніч" – "звучит очень мило".

Скриншот / Страница tutor.movlit.

Щавель – "может, и не смешно, но очень жутко".

Слова с суффиксом -ник – чайник или електрочайник, смітник.

Скриншот / Страница tutor.movlit.

"Шістнадцать" – число, которое заставляет остановиться

В англоязычном сообществе Reddit отдельно упоминали украинское слово "шестнадцать". Один из пользователей пошутил, что для англоязычного уха оно может звучать необычно, если мысленно прочитать его через призму английского произношения.

"Шістнадцать" звучит как "shit is not it" ("это полная фигня"). Можно встретить комментарии, что все украинские цифры звучат как "отборная брань". Другие участники обсуждения объясняли, что дело не в самом слове, а в том, как человек пытается воспроизвести незнакомые звуки.

Для украинцев здесь все естественно: шипящие звуки, сочетание согласных и окончания не вызывают особых трудностей. Но в английском языке нет полностью тождественного набора звуков в таком сочетании, поэтому новичку приходится буквально тренировать язык.

Какие слова – просто нравятся?

Есть пользователи Reddit, которые отмечают, что некоторые слова им просто нравятся по звучанию, даже не понимая почему:"смерть", "хлопець / хлопчик", "закінчилося", "обережно", "весна", "подушка", "жаба", "свиня", "млинці", "пообіцяй" ("правильно произнести – отдельное удовольствие").

В дискуссиях на Reddit упоминали, в частности, "забобон", "ключі", "дощ", "щось" і "борщ". Для кого-то эти слова звучат необычно, для кого-то – мелодично, а для кого-то они интересны тем, что их приятно повторять.

Скриншот / Reddit

Например, в словах "дощ" и "щось" особое внимание привлекает звукосочетание "щ". В английском языке нет точно такого же звука, поэтому произношение может потребовать практики. А "ключі" некоторым кажутся интересными из-за звучания, которое невольно напоминает знакомые слова из других языков.

Отдельный случай – "забобон". Оно привлекает внимание повторением слогов и ритмом. Такие слова легко запоминаются, даже если человек еще не до конца понимает их значение.

Бывает и так, что слово вызывает смех, потому что напоминает человеку что-то совсем другое на его родном языке. В обсуждениях на Reddit англоязычные пользователи упоминали, например, украинское "крапати": его звучание ассоциировалось у них с английским грубоватым словом crap. Конечно, значение украинского слова совсем другое – капать или падать каплями.

Это обычное явление в межъязыковом общении: мозг ищет знакомые звуковые соответствия, даже если они не имеют ничего общего по значению. Поэтому одно и то же название может вызывать у разных людей совершенно разные ассоциации.

"Паляниця", "під’їжджати" і "з’являтися" – настоящая гимнастика для языка

Некоторые слова привлекают внимание не столько значением, сколько произношением.

"Паляниця" – слово, ставшее символом украинской языковой идентичности. Для тех, кто изучает украинский, сочетание звуков "ля", "ни" и окончания "ця" может оказаться непростым. На Reddit англоязычные пользователи также упоминали, что им трудно произносить это слово, особенно быстро.

– слово, ставшее символом украинской языковой идентичности. Для тех, кто изучает украинский, сочетание звуков "ля", "ни" и окончания "ця" может оказаться непростым. На Reddit англоязычные пользователи также упоминали, что им трудно произносить это слово, особенно быстро. "Під’їжджати" – длинное слово с несколькими согласными подряд. Один из пользователей рассказал, что именно оно казалось сложным его партнерше, которая изучает украинский язык.

длинное слово с несколькими согласными подряд. Один из пользователей рассказал, что именно оно казалось сложным его партнерше, которая изучает украинский язык. "З’являтися" – еще один пример, который участники обсуждения называли сложным для произношения. Когда в одном слове повторяются мягкие согласные и звуки, требующие изменения положения языка, произнести его естественно получается не сразу.

– еще один пример, который участники обсуждения называли сложным для произношения. Когда в одном слове повторяются мягкие согласные и звуки, требующие изменения положения языка, произнести его естественно получается не сразу. "Хвилюйся" – слово, которое один англоязычный пользователь назвал особенно сложным. Для украинцев оно привычно, а для новичка повторение звуков и мягкость согласных могут стать настоящим испытанием.

Интересно! Ранее мы писали о 10 колоритных украинских слов, которые иностранцы не понимают.

Интересно, что сложными часто оказываются не самые длинные слова, а те, в которых звуки нужно быстро и точно переключать один за другим. То, что для носителя языка привычно, для иностранца может быть сложным, забавным или даже красивым.

А теперь интересно: какое украинское слово вы бы предложили иностранцу произнести с первой попытки?