Патриот и уникальный руководитель: простились с ректором университета Гринченко Огневьюком

Ректор университета имени Гринченко Виктор Огневьюк умер 21 октября. Его нашли с огнестрельным ранением.

Сегодня, 26 октября, с ним простились в Киеве. Ректору киевского университета имени Бориса Гринченко было 63 года.

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В Киеве простились с ректором университета Гринченко

Почтить ректора пришли около двухсот человек: родственники, друзья, коллеги, студенты и военные.

Коллеги покойного говорят: с Виктором Александровичем было приятно работать. Он любил дисциплину в учебном заведении. При этом все работали ради результата.

Преподаватель факультета права и международных отношений Гринченко Александр Цветков рассказал, что Огневьюк очень радовался, когда университет входил в первые десятки по абитуриентам, по конкурсам и тому подобное. За любой деталью работы университета, добавил Цветков, стоит мнение, требования и желания Огневьюка двигаться вперед.