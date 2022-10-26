Сегодня, 26 октября, с ним простились в Киеве. Ректору киевского университета имени Бориса Гринченко было 63 года.
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В Киеве простились с ректором университета Гринченко
Почтить ректора пришли около двухсот человек: родственники, друзья, коллеги, студенты и военные.
Коллеги покойного говорят: с Виктором Александровичем было приятно работать. Он любил дисциплину в учебном заведении. При этом все работали ради результата.
Преподаватель факультета права и международных отношений Гринченко Александр Цветков рассказал, что Огневьюк очень радовался, когда университет входил в первые десятки по абитуриентам, по конкурсам и тому подобное. За любой деталью работы университета, добавил Цветков, стоит мнение, требования и желания Огневьюка двигаться вперед.
За годы работы ректору Виктору Огневьюку удалось создать такой университет, который может конкурировать с лучшими высшими учебными заведениями Украины,
– заметил директор Института последипломного образования Гринченко Михаил Войцеховский.
При этом подчеркнул, что на протяжении лет работы на образовательном поприще не видел более мощного руководителя-просветителя, который бы занимался проблемами образования, чем Виктор Огневьюк.
Это человек-личность, человек-профессионал, человек-патриот, человек-просветитель. Настоящий. Это уникальный руководитель, который всегда общался со студентками, учителями,
– подчеркнул Войцеховский.
В Киеве простились с ректором университета Гринченко Огневьюком / фото Суспільне
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Что известно о Викторе Огневьюке и его гибели
- Виктор Огневьюк был доктором философских наук, профессором, академиком Национальной академии педагогических наук Украины.
- Окончил Винницкий государственный педагогический университет имени Коцюбинского. Учитель истории.
- Родился в селе Волчинец Винницкой области 10 апреля 1959 года.
- Огневьюк возглавлял Киевский университет имени Бориса Гринченко. Был ректором этого вуза с 2007 года.
- Под руководством Огневьюка университет Гринченко стал лучше. В частности, в вузе увеличилось количество студентов. Также увеличилось количество специальностей. Университет стал активным участником международных проектов. При этом вуз занимал высокие места в образовательных рейтингах.
- Он умер 21 октября. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.
- Ирина Прянишникова – представитель полиции Киевской области – рассказала, что смерть наступила не сразу. Огневьюка пытались спасти. Причиной трагедии стало огнестрельное ранение.