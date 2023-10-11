Оборудование впечатляет: в Украине появится первое пространство для обучения с виртуальной реальностью
Источник:Суспильное
В нашей стране появится первое пространство для обучения с помощью устройств виртуальной реальности. Его откроют в Тернополе.
Директор "Тернопольского информационно-аналитического центра" Александр Терещенко рассказал, что хаб будет доступен ученым и студентам и людям с инвалидностью.
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В Украине откроют первое пространство для обучения с виртуальной реальностью
Хаб будет открыт в Западноукраинском национальном университете. Ректор Оксана Десятнюк рассказала, что шесть 6 преподавателей вуза уже готовят. Эти специалисты будут впоследствии обучать других.
Это несколько человек, 5 – 6 айтишников, которые смогут затем передавать свои навыки и быть вовлеченными в эту работу,
– уточнила она.
Хаб оснастят планшетами, цифровой интерактивной доской и очками дополненной реальности. Его уже доставили на территории нашего государства. О стоимости пока молчат.Пока одни родители мечтают об успешной карьере своего ребенка, другие выбирают дистанционную школу "Оптима", где в рамках сотрудничества с Amazon учащиеся-подростки бесплатно испытывают свои силы в ИТ-технологиях. Узнайте условия обучения и обеспечите школьнику легкий старт в перспективной отрасли.
Терещенко отметил, что на интерактивной доске что-нибудь порисовать. Она мультифункциональна.
В нее встроены камеры, микрофоны. Она позволяет изменить процесс обучения такого уровня, когда там сам эффект присутствия увеличивается.
– подчеркнул он.
Ремонт помещения, в котором разместят хаб, обойдется около 800 тысяч гривен, уточнила заместитель руководителя "Образовательно-аналитического центра развития общин" Ирина Масло.
Тема инклюзии очень важна. Таких людей у нас много и доступность цифровых технологий для них должна быть доступна,
– уточнила она.
О графике, направлениях работы и что именно будут изучать в хабе, пока не сообщают.
Заметим, что проект реализуют при поддержке Минцифры и Программы ООН в Украине.