Директор "Тернопольского информационно-аналитического центра" Александр Терещенко рассказал, что хаб будет доступен ученым и студентам и людям с инвалидностью.

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В Украине откроют первое пространство для обучения с виртуальной реальностью

Хаб будет открыт в Западноукраинском национальном университете. Ректор Оксана Десятнюк рассказала, что шесть 6 преподавателей вуза уже готовят. Эти специалисты будут впоследствии обучать других.

Это несколько человек, 5 – 6 айтишников, которые смогут затем передавать свои навыки и быть вовлеченными в эту работу,

– уточнила она.

Хаб оснастят планшетами, цифровой интерактивной доской и очками дополненной реальности. Его уже доставили на территории нашего государства. О стоимости пока молчат.

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Терещенко отметил, что на интерактивной доске что-нибудь порисовать. Она мультифункциональна.

В нее встроены камеры, микрофоны. Она позволяет изменить процесс обучения такого уровня, когда там сам эффект присутствия увеличивается.

– подчеркнул он.

Ремонт помещения, в котором разместят хаб, обойдется около 800 тысяч гривен, уточнила заместитель руководителя "Образовательно-аналитического центра развития общин" Ирина Масло.

Тема инклюзии очень важна. Таких людей у нас много и доступность цифровых технологий для них должна быть доступна,

– уточнила она.

О графике, направлениях работы и что именно будут изучать в хабе, пока не сообщают.

Заметим, что проект реализуют при поддержке Минцифры и Программы ООН в Украине.