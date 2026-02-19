Кто такой "вівчар", о котором пел Гнатюк в "Черемшине"

В украинских песнях можно найти как множество слов, которые можно назвать уже архаизмами, а также – обозначения профессий. И они звучат очень романтично, хоть и не всегда понятно чем же занимается тот человек.

Чем занимается "вівчар", о котором поется в песне "Черемшина", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Кто такой "вівчар", о котором поют в песне?

Песня "Черемшина", самая известная в исполнении Дмитрия Гнатюка. Романтическая песня воспевает гуцульский мир, жизнь среди гор и рек, где природа и человек неразрывно связаны.

И конечно – воспевает пылкие чувства девушки и "вівчара". Кто же такой пастух, который постоянно упоминается в песне?

"Знов зозулi чути голос в лiсi,

Ластівки гнiздечко звили в стрiсi.

А вiвчар жене отару плаєм,

Тьохнув пісню соловей за гаєм.

Всюди буйно квiтне черемшина,

Мов до шлюбу вбралася калина.

Вiвчара в садочку, в тихому куточку

Жде дiвчина, жде".

Заглянув в толковые словари, увидим объяснение, "вівчар" – "тот, кто ухаживает за овцами, выпасает овец или занимается овцеводством".

У словарях украинского языка слово определяется как пастух овец, синоним к "чабан", которое распространено в степных регионах Украины.

Слово происходит от основы "вівця" (праславянское ovьca) + суффикс -ар, и обозначает человека по роду занятий.

То есть сразу из названия можно понять профессию – пастух, и какой скот он пасет – "вівці" (овцы).

"Вівчар" в песне – это символ, молодой человек, чей труд полон тишины и одиночества, но одновременно он является носителем традиционной культуры. Поскольку овец выпасали высоко в горах несколько месяцев без возвращения домой. Его ждет девушка в саду – это образ чистой любви, верности и ожидания. "Вівчар" в песне – это обобщенный образ гуцула, человека, живущего в гармонии с природой, а его любовь – такая же искренняя и естественная, как пение соловья или цвет черемухи.

В различных словарях и диалектах подаются такие соответствия к слову "вівчар":

чабан,

личман,

пастух,

отарник,

ватаг – старший чабан, руководитель пастухов

овцевод – скорее хозяин или фермер который специализируется на выращивании овец.

гайдай,

гайдар.

Последние, обозначают пастухов или погонщиков крупного рогатого скота. Эти названия пропрофессии постепенно перешли и сохранились в фамилиях украинцев.

Какие еще неизвестные карпатские слова встречаем в песне?

Песня "Черемшина" полна карпатским колоритом – ощущением пространства Карпат и романтикой весны. А еще, рядом слов, значение которых может быть не понятно:

плай – приплюснутый гребень горы с пастбищами в Карпатах или тропа в горах.

– приплюснутый гребень горы с пастбищами в Карпатах или тропа в горах. отара – большая группа овец.

– большая группа овец. брід – мелкое место реки, в котором можно переходить или переезжать на другую сторону.

– мелкое место реки, в котором можно переходить или переезжать на другую сторону. стріха – нижний край соломенной кровли, который свисает над стеной.

– нижний край соломенной кровли, который свисает над стеной. гай – небольшой лиственный лес.

смерека – так в Карпатах называют ель обыкновенную – вечнозеленое хвойное дерево с конусовидной кроной.

– так в Карпатах называют ель обыкновенную – вечнозеленое хвойное дерево с конусовидной кроной. осокори – или же осокор. Так называют черный тополь, что растет, преимущественно, на берегах рек.

– или же осокор. Так называют черный тополь, что растет, преимущественно, на берегах рек. черемшина – то же, что черемуха, небольшое дерево или куст с обильными, собранными в кисти душистыми белыми цветками, которые цветут в мае.

Интересное о песне! Многие считают ее народной, но она имеет авторов: слова – Николая Юрийчука, музыка – Василия Михайлюка. Впервые песню исполнил хор в Вашковцах в мае 1965 года. А среди первых исполнителей – Дмитрий Гнатюк. Впоследствии песню перепели София Ротару, Квитка Цисык, Тина Кароль, Жанна Боднарук Дмитрий Яремчук, Tom Soda.

Песня и до сих пор популярна. Она звучит так близко к сердцу, что ее воспринимают как народную. А пастух и девушка – это не конкретные люди, а символы вечных тем: труда и любви, ожидания и встречи, правды и искренности.

Слушайте украинские песни и изучайте украинский язык!