Один из основателей Народного Руха и Герой Украины: умер почетный президент Могилянки

12 ноября скончался почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий. Он на заре независимости возродил столичный вуз.

Ему было 79 лет. Об этом сообщает НаУКМА на своей странице в фейсбуке.

Что известно о Вячеславе Брюховецком

Брюховецкого будут помнить как Героя Украины, выдающегося литературоведа, педагога, журналиста, общественного деятеля, одного из основателей Народного Руха Украины, инициатора возрождения Киево-Могилянской академии.

В вузе подчеркнули, что Вячеслав Степанович принадлежал к числу людей, которые не просто мечтали о независимой Украине, но и создавали ее своим гражданским мужеством и волей к победе.

В 1991 году, когда Украина только обретала независимость, он взялся за воплощение идеи, которая многим казалась нереальной: возродить Киево-Могилянскую академию. Благодаря его неустанному труду, гениальной интуиции и видению будущего украинского высшего образования Могилянка стала одним из самых успешных проектов и символов независимой Украины,

– подчеркнули в вузе.

И добавили, что впоследствии вуз стал примером первого инновационного, полностью украиноязычного, некоррумпированного и патриотического университета.

Именно здесь в 1996 году были открыты первые магистерские программы, а в 2008 году – создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии,

– отметили в НаУКМА.

И напомнили, что Академия была активной участницей Оранжевой революции (2004–2005) и Революции Достоинства (2013–2014).