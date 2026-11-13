Один из основателей Народного Руха и Герой Украины: умер почетный президент Могилянки

Вячеслав Брюховецкий / Фото: НаУКМА
12 ноября скончался почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий. Он на заре независимости возродил столичный вуз.
Ему было 79 лет. Об этом сообщает НаУКМА на своей странице в фейсбуке.
Что известно о Вячеславе Брюховецком
Брюховецкого будут помнить как Героя Украины, выдающегося литературоведа, педагога, журналиста, общественного деятеля, одного из основателей Народного Руха Украины, инициатора возрождения Киево-Могилянской академии.
В вузе подчеркнули, что Вячеслав Степанович принадлежал к числу людей, которые не просто мечтали о независимой Украине, но и создавали ее своим гражданским мужеством и волей к победе.
В 1991 году, когда Украина только обретала независимость, он взялся за воплощение идеи, которая многим казалась нереальной: возродить Киево-Могилянскую академию. Благодаря его неустанному труду, гениальной интуиции и видению будущего украинского высшего образования Могилянка стала одним из самых успешных проектов и символов независимой Украины
И добавили, что впоследствии вуз стал примером первого инновационного, полностью украиноязычного, некоррумпированного и патриотического университета.
Именно здесь в 1996 году были открыты первые магистерские программы, а в 2008 году – создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии
И напомнили, что Академия была активной участницей Оранжевой революции (2004–2005) и Революции Достоинства (2013–2014).
Мы также сообщали, что сотрудники Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова заявили, что руководство из-за якобы нехватки средств отправляет их в отпуска за свой счет. Из-за этого разразился скандал.
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