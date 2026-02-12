"Вы сами не выдержите": украинцы устроили дискуссию о секциях и кружках своих детей

Украинцы в сети подискутировали по поводу количества кружков и секций, которые посещают их дети. Многие родители отмечают, что не стоит перегружать детей.

Дискуссию спровоцировала сообщением в Threads Яна Денис. Она рассказала, сколько секций посещает ее ребенок.

Что написала женщина?

Женщина спросила у других родителей, сколько секций посещают их дети. И рассказала свою историю.

Мы с подружкой насчитали 7 секций у моего ребенка,

– уточнила она.

При этом спросила (в не совсем цензурном формате), не преувеличивает ли она.



Дискуссия о кружках и секциях / скриншот сообщения

Что думают украинцы?

Родители в комментариях активно прокомментировали это сообщение и поделились своим опытом. Написали следующее:

Мамки, посчитайте "рабочие часы" вашего ребенка. Вы сами столько не выдержите, сколько пашут ваши дети. А потом вы будете ныть, почему в подростковом возрасте они становятся грязными овощами, которым не интересна жизнь. Потому что они ЗАДОВБАЛИСЬ, и это ваша вина!

У меня был такой племянник, у которого каждый день был расписан, гаджеты ограничены. В 16 съехал от родителей. Невозможно жить в том напряжении.

Вы кому-то что-то тем доказываете, а ребенок страдает.

Судя по комментариям, я мама так себе, потому что мой ребенок ходит только на английский язык.

Перечислите эти секции, потому что если это рисование, или макраме, или вокал – это одно, а если это 7 спортивных секций – то да, вы ..

Мой ребенок ходит в художественную школу – обучение длится 10 – 12 часов. Дети занимаются на выбор – танцами, музыкой, вокалом, рисованием, театральным искусством. Кто хочет и есть возможность – может совмещать. И это очень большая нагрузка.

Мое мнение: пусть лучше ходят на дополнительные занятия, чем сидеть в телефоне 24/7. Тем более если ребенок "вывозит это", то почему бы нет.

Если ребенок сам себе выбрал все секции и на каждую из них ходит с удовольствием и самостоятельно, то ок. Если это выбрали вы, потому что "надо" и сами вынуждены везде возить, то скорее всего у вас нет своей жизни и своих хобби.

Как очень занят когда-то ребенок, почти отличница, имею красный диплом магистра – вчера диагностировали депрессию 2-й раз. Дайте ребенку отдохнуть, пожалуйста, такой стиль жизни укореняется и очень трудно так жить.

Пусть ходит, нам, психологам, в следующее десятилетие тоже надо будет с кем-то работать.

