Дискусію спровокувала дописом у Threads Яна Денис. Вона розповіла, скільки секцій відвідує її дитина.
Що написала жінка?
Жінка запитала в інших батьків, скільки секцій відвідують їхні діти. І розповіла свою історію.
Ми з подружкою нарахували 7 секцій в моєї дитини,
– уточнила вона.
При цьому запитала (у не зовсім цензурному форматі), чи вона не перебільшує.
Що думають українці?
Батьки у коментарях активно прокоментували цей допис і поділилися своїм досвідом. Написали таке:
Мамки, порахуйте "робочі години" вашої дитини. Ви самі стільки не витримаєте, скільки пахають ваші діти. А потім ви будете нити, чому в підлітковому віці вони стають брудними овочами, яким не цікаве життя. Бо вони ЗАДОВБАЛИСЬ, і це ваша вина!
В мене був такий племінник, в якого кожен день був розписаний, гаджети обмежені. В 16 з'їхав від батьків. Неможливо жити в тій напрузі.
Ви комусь щось тим доводите, а дитина страждає.
Судячи з коментарів, я мама так собі, бо моя дитина ходить тільки на англійську мову.
Перерахуйте ці секції, бо якщо це малювання, чи макраме, чи вокал – це одне, а якщо це 7 спортивних секцій – то так, ви …
Моя дитина ходить у мистецьку школу – навчання триває 10 – 12 годин. Діти займаються на вибір – танцями, музикою, вокалом, малюванням, театральним мистецтвом. Хто хоче і є можливість – може поєднувати. І це дуже велике навантаження.
Моя думка: нехай краще ходять на додаткові заняття, ніж сидіти в телефоні 24/7. Тим більше якщо дитина "вивозить це", то чому б ні.
Якщо дитина сама собі обрала всі секції і на кожну з них ходить із задоволенням та самостійно, то ок. Якщо це обрали ви, бо "треба" і самі вимушені всюди возити, то скоріш за все у вас немає свого життя та своїх хобі.
Як дуже зайнята колись дитина, майже відмінниця, маю червоний диплом магістра – вчора діагностували депресію 2-й раз. Дайте дитині відпочити, будь ласка, такий стиль життя укорінюється і дуже важко так жити.
Хай ходить, нам, психологам, в наступне десятиліття теж треба буде з кимось працювати.
Чи варто носити підручники у школу?
Батьки також дискутували щодо того, чи варто дітям носити книжки до школи. Чи навпаки – сподіватися на гаджети.
Мама однієї учениці розповіла, що її дитина не носить підручники до школи. Для навчання використовує планшет. Жінка вважає, що купити планшет значно дешевше ніж лікувати сколіоз.
Не всі батьки погодились із такою думкою, зокрема у час відключень світла.