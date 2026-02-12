"Здала підручники в бібліотеку": мама учениці розповіла, як тепер вчиться її донька

Дискусію спровокувала дописом у Threads Ольга Ліщенюк. Вона мати школярки.
Чи варто учням носити підручники до школи?
Жінка розповіла, що її дитина не носить підручники до школи. Для навчання використовує планшет.
1 вересня вона їх всі сфоткала і здала назад в бібліотеку. Вдома у дитини планшет, на якому скачані всі її підручники,
– уточнила жінка.
І додала, що її школярка до закладу освіти носить зошити і бутерброди.
Купити планшет значно дешевше ніж лікувати сколіоз,
– вважає Ліщенюк.
Мама школярки про підручники / скриншот допису
Що думають українці?
У коментарях інші батьки та вчителі написали таке:
Я коли вчителем працювала, мої п'ятикласники, у кого була така змога, теж так робили, але залишали паперовий варіант для дому, аби менше проводити часу за екраном – бо зір також доведеться лікувати.
Сколіоз – це генетична хвороба, яка не має жодного стосунку до рюкзаків.
Ми з напарницею по парті домовлялися і носили одну книгу на двох.
Годний лайфхак. Але назад би я не здавала. Раптом не буде можливості зарядити планшет.
Коли не буде можливості зарядити планшет, аж прям глобально, то тоді буде явно не до шкільних книжок.
У 1 класі НУШ мої носили малесенькі рюкзачки з канцелярією, водичкою, смаколиками… Підручники були в школі в шафці, бо вдома вони не потрібні, якщо вчителька дотримується методичних рекомендацій стосовно відсутності домашнього завдання.
В нас книжки в школі, вдома планшет.
- 3 мільярди гривень виділять на реалізацію реформи "Нова українська школа" у 2026 році.
- Кошти дають змогу громадам системно оновлювати освітнє середовище, модернізувати навчальні простори та забезпечувати заклади освіти сучасним обладнанням, повідомив очільник МОН Оксен Лісовий у телеграмі.
- 1,3 мільярда гривень скерують на оновлення навчального обладнання, техніки, оснащення кабінетів.
- 1,2 мільярда гривень – для оснащення пілотних ліцеїв старшої профільної школи.
- Окремий напрям – 500 мільйонів гривень – на розвиток осередків "Захисту України" у школах і міжшкільних ресурсних центрах.