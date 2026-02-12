back button
Учеба Образование в Украине "Сдала учебники в библиотеку": мама ученицы рассказала, как теперь учится ее дочь
"Сдала учебники в библиотеку": мама ученицы рассказала, как теперь учится ее дочь

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Мама школьницы сообщила, что ее ребенок не носит учебники в школу, а использует планшет с электронными версиями книг.
  • Дискуссия по поводу ношения учебников в школу вызвала разные мнения среди родителей и учителей.
Стоит ли носить учебники в школу
Стоит ли носить учебники в школу / Freepik

Украинцы в сети устроили дискуссию о том, стоит ли детям носить книги в школе. Или наоборот – стоит надеяться на гаджеты.

Дискуссию спровоцировала сообщением в Threads Ольга Лищенюк. Она мать школьницы.

Стоит ли ученикам носить учебники в школу?

Женщина рассказала, что ее ребенок не носит учебники в школу. Для обучения использует планшет.

1 сентября она их все сфоткала и сдала обратно в библиотеку. Дома у ребенка планшет, на котором скачаны все ее учебники,
– уточнила женщина.

И добавила, что ее школьница в учебное заведение носит тетради и бутерброды.

Купить планшет значительно дешевле чем лечить сколиоз,
– считает Лищенюк.

Мама школьницы об учебниках / скриншот сообщения

Что думают украинцы?

В комментариях другие родители и учителя написали следующее:

  • Я когда учителем работала, мои пятиклассники, у кого была такая возможность, тоже так делали, но оставляли бумажный вариант для дома, чтобы меньше проводить времени за экраном – потому что зрение также придется лечить.

  • Сколиоз – это генетическая болезнь, которая не имеет никакого отношения к рюкзакам.

  • Мы с напарницей по парте договаривались и носили одну книгу на двоих.

  • Годный лайфхак. Но назад бы я не сдавала. Вдруг не будет возможности зарядить планшет.

  • Когда не будет возможности зарядить планшет, аж прям глобально, то тогда будет явно не до школьных книг.

  • В 1 классе НУШ мои носили маленькие рюкзачки с канцелярией, водичкой, вкусностями ... Учебники были в школе в шкафчике, потому что дома они не нужны, если учительница придерживается методических рекомендаций относительно отсутствия домашнего задания.

  • У нас книги в школе, дома планшет.

Сколько миллиардов направят на НУШ?

  • 3 миллиарда гривен выделят на реализацию реформы "Новая украинская школа" в 2026 году.
  • Средства позволяют общинам системно обновлять образовательную среду, модернизировать учебные пространства и обеспечивать учебные заведения современным оборудованием, сообщил глава МОН Оксен Лисовой в телеграмме.
  • 1,3 миллиарда гривен направят на обновление учебного оборудования, техники, оснащение кабинетов.
  • 1,2 миллиарда гривен – для оснащения пилотных лицеев старшей профильной школы.
  • Отдельное направление – 500 миллионов гривен – на развитие ячеек "Защиты Украины" в школах и межшкольных ресурсных центрах.