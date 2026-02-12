"Сдала учебники в библиотеку": мама ученицы рассказала, как теперь учится ее дочь

Дискуссию спровоцировала сообщением в Threads Ольга Лищенюк. Она мать школьницы.

Стоит ли ученикам носить учебники в школу?

Женщина рассказала, что ее ребенок не носит учебники в школу. Для обучения использует планшет.

1 сентября она их все сфоткала и сдала обратно в библиотеку. Дома у ребенка планшет, на котором скачаны все ее учебники,

– уточнила женщина.

И добавила, что ее школьница в учебное заведение носит тетради и бутерброды.

Купить планшет значительно дешевле чем лечить сколиоз,

– считает Лищенюк.

Мама школьницы об учебниках / скриншот сообщения

Что думают украинцы?

В комментариях другие родители и учителя написали следующее:

Я когда учителем работала, мои пятиклассники, у кого была такая возможность, тоже так делали, но оставляли бумажный вариант для дома, чтобы меньше проводить времени за экраном – потому что зрение также придется лечить.

Сколиоз – это генетическая болезнь, которая не имеет никакого отношения к рюкзакам.

Мы с напарницей по парте договаривались и носили одну книгу на двоих.

Годный лайфхак. Но назад бы я не сдавала. Вдруг не будет возможности зарядить планшет.

Когда не будет возможности зарядить планшет, аж прям глобально, то тогда будет явно не до школьных книг.

В 1 классе НУШ мои носили маленькие рюкзачки с канцелярией, водичкой, вкусностями ... Учебники были в школе в шкафчике, потому что дома они не нужны, если учительница придерживается методических рекомендаций относительно отсутствия домашнего задания.

У нас книги в школе, дома планшет.

Сколько миллиардов направят на НУШ?

3 миллиарда гривен выделят на реализацию реформы "Новая украинская школа" в 2026 году.