На лекции включала видео на русском: преподавательницу Львовского университета отстранили от работы

Преподавательница Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Марьяна Лужная несмотря на замечания студентов показывала во время лекции видео из российских медицинских центров. Руководство университета отстранило ее от работы, а также наказало выговором.

Об этом сообщили руководитель "Украинской студенческой ассоциации физической терапии" Олег Карпов и пресс-служба университета.

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Преподавательницу университета отстранили от работы

Ситуация произошла 17 октября на лекции по "Инновационным технологиям в физической терапии", которая проводилась дистанционно через приложение Zoom. Преподавательница Марьяна Лужная "для представления работы определенных реабилитационных устройств, включала русскоязычные видео и интервью снятые в реабилитационных центрах России".

После запуска видео студенты сразу попросили преподавательницу выключить его, поскольку оно "русскоязычное и снято в России".

На что, по словам студентов, преподавательница предложила самостоятельно выключить звук и дальше просмотреть видео: "Да, извиняюсь, но давайте будем смотреть на материал, который в видео, несмотря на то, на каком языке и где он снят. Если вам не нравится слушать этот язык, то вы можете выключать звук у себя, пока продолжается видео", – заявила преподавательница.

После этого некоторые студенты покинули эту дисциплину.

На этот инцидент отреагировали в администрации университета. Там заявили, что провели встречи со студентами и создали комиссию для рассмотрения "инцидента по использованию русскоязычного видео в учебном процессе студентов факультета терапии и реабилитации".

Поэтому, в пресс-службе университета отметили, что Комиссия предложила ректору отстранить работницу от исполнения обязанностей на время работы комиссии. После второго заседания ректор принял решение наказать преподавательницу выговором.