Во Львове строят первую школу с помощью 3D-печати: невероятные фото и видео

Во Львове строят школу с помощью технологии 3D-печати. Это будет первое такое учебное заведение в Европе.

По информации Львовского горсовета, возводят новый учебный корпус для первоклассников школы №23. Она расположена на улице Варшавской, 126

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Во Львове строят школу с помощью 3D-печати

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров рассказал, что во Львове строят первую в Европе школу с помощью 3D-печати.

3D-принтером возводят новый корпус уже действующей школы, но ставшей слишком тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учащихся младших классов. Технология позволяет более точно использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы,

– заметил Федоров.

По его словам, для управления и контроля за роботом-печатником нужна команда всего из трех человек.

"Впереди – большое восстановление Украины, поэтому должны уже сейчас привлекать технологии и инновации для строительства", – подытожил вице-премьер.

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В новом корпусе смогут учиться около сотни учеников

Организаторы и инициаторы проекта строительства 3D школы – гуманитарный фонд Team4UA при поддержке международного технологического гуманитарного фонда Humanitarian Innovative Technologies (HIT).

Основатель Team4UA (Украина – Франция) Жан-Кристоф Бони отметил, что сейчас фонд реализует в Украине 2 проекта:

поставки еды пострадавшим от войны в прифронтовых регионах вместе с Фондом ООН,

строительство 3D-школы.

Мы привезли сюда технологию 3D-печати, чтобы показать, как можно быстро и качественно отстраивать Украину. Эта школа – это 506 квадратных метров, которые мы вместе с партнерами COBOD International и 3DCP Group планируем сделать до 1 января,

– заявил Бони.

По его словам, цель 3D-строительства – не быть дешевле, а быть быстрее.

"Этот проект не дешевле обычного строительства, но в десять раз быстрее. Это очень важный проект для восстановления Украины. Мы планируем открыть тренинговый центр, чтобы научить людей в Украине работать с этими технологиями и развивать 3D-строительство в Украине. Планируем построить мост в Херсоне с помощью этой технологии", – сообщил основатель Team4UA.

Дополнительный учебный корпус общеобразовательной школы №23, по предварительным расчетам, станет крупнейшим учебным заведением в мире, построенным с помощью такого 3D-принтера. Открытие запланировано на 2024 год.

Здесь смогут учиться 100 учеников начальных классов. Школа № 23 переполнена, ведь расположена в довольно густонаселённом районе – учебное заведение рассчитано на 700 учеников, а сейчас здесь учатся около 1000.

Планируется, что в этом одноэтажном здании будут учебные классы, комфортный холл для общения детей, учительская и санузлы. Также проект предусматривает большие стеклянные поверхности, а монолитные стены из бетона будут соответствовать новым стандартам безопасности.

"Мы – та компания, которая развила технологию 3D-строительства, возводящую новые конструкции, новые здания слой за слоем. Сейчас эта технология используется в Украине впервые. С помощью этой технологии Украина может быть восстановлена гораздо быстрее и экологичнее. Мы очень гордимся, что мы сейчас здесь и предоставляем принтер бесплатно для Украины, потому что это самое малое, что мы можем сделать для вас", – подчеркнул основатель и генеральный директор датской компании Сobod International Генрик Люнд-Нильсен.

Смотрите фото со строительства / Фото Романа Балука