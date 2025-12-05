Для студентов-медиков станет обязательной военная подготовка, – Свириденко

Кабмин завил, что усиливает военную подготовку в учреждениях высшего образования. Подготовка офицеров запаса станет обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что изменится для студентов-медиков?

Правительство приняло решение сделать военную подготовку обязательной частью обучения для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Речь идет о подготовке офицеров запаса.

Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины,

– добавила Свириденко.

Также глава Кабмина сообщила, что сейчас правительство работает над обновлением перечня высших учебных заведений, которые будут проводить такую подготовку.

Наряду с этим уточняют профессиональный стандарт. Он будет определять необходимые знания, навыки и компетентности будущих офицеров запаса.

Также, по словам Свириденко, планируют увеличить объем учебного времени на 20%, установить четкие требования к содержанию учебных программ, графику и формам обучения.

Ожидается, что изменения повысят качество подготовки и укрепят оборонный потенциал государства, резюмировала премьер-министр.

Что известно о БЗВП для студентов?