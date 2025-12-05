Для студентов-медиков станет обязательной военная подготовка, – Свириденко
- Правительство Украины планирует сделать обязательной военную подготовку для студентов-медиков, что предусматривает подготовку офицеров запаса.
- Планируется увеличить объем учебного времени на 20% и обновить профессиональный стандарт, определяя необходимые знания и навыки для будущих офицеров запаса.
Кабмин завил, что усиливает военную подготовку в учреждениях высшего образования. Подготовка офицеров запаса станет обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что изменится для студентов-медиков?
Правительство приняло решение сделать военную подготовку обязательной частью обучения для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Речь идет о подготовке офицеров запаса.
Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины,
– добавила Свириденко.
Также глава Кабмина сообщила, что сейчас правительство работает над обновлением перечня высших учебных заведений, которые будут проводить такую подготовку.
Наряду с этим уточняют профессиональный стандарт. Он будет определять необходимые знания, навыки и компетентности будущих офицеров запаса.
Также, по словам Свириденко, планируют увеличить объем учебного времени на 20%, установить четкие требования к содержанию учебных программ, графику и формам обучения.
Ожидается, что изменения повысят качество подготовки и укрепят оборонный потенциал государства, резюмировала премьер-министр.
Что известно о БЗВП для студентов?
Кабинет Министров ранее утвердил порядок проведения БЗВП для всех учеников и студентов, независимо от пола.
Начальный этап предусматривает преподавание предмета "Защита Украины", который обеспечивает военно-патриотическую подготовку в школах, училищах и колледжах.
Ранее сообщалось, что с сентября 2025 года базовую военную обучение будут проходить все студенты. После принятия присяги они становятся резервистами, а в случае соответствия критериям могут подлежать призыву.