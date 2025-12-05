Для студентів-медиків стане обов'язковою військова підготовка, – Свириденко

Кабмін завив, що посилює військову підготовку у закладах вищої освіти. Підготовка офіцерів запасу стане обов'язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що зміниться для студентів-медиків?

Уряд ухвалив рішення зробити військовий вишкіл обов'язковою частиною навчання для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Йдеться про підготовку офіцерів запасу.

Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини,

– додала Свириденко.

Також очільниця Кабміну повідомила, що наразі уряд працює над оновленням переліку закладів вищої освіти, які проводитимуть таку підготовку.

Поряд із цим уточнюють професійний стандарт. Він визначатиме необхідні знання, навички та компетентності майбутніх офіцерів запасу.

Також, за словами Свириденко, планують збільшити обсяг навчального часу на 20%, встановити чіткі вимоги до змісту навчальних програм, графіку та форм навчання.

Очікується, що зміни підвищать якість підготовки та зміцнять оборонний потенціал держави, резюмувала прем'єр-міністерка.

Що відомо про БЗВП для студентів?