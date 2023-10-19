Кабмин определил приоритетное направление образования на ближайшие годы
Источник:Денис Шмигаль
В ближайшие годы приоритетным направлением в образовании будет военное образование. Ему будут уделять особое внимание.
Этот вопрос, а также реализацию проектов образования в Украине обсудил на совещании украинский премьер Денис Шмигаль вместе с представителями МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфина.
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Кабмин определил приоритетное направление образования в Украине
Шмигаль отметил также рост спроса на профессиональное и профтехобразование. И отметил, что в будущем наше государство будет нуждаться в специалистах для восстановления страны, поэтому подготовке таких специалистов будут всячески содействовать.
Шмигаль также отметил, что во время совещания обсудили и вопросы расширения возможностей для поступления абитуриентов.
Кроме госзаказов, рассматриваем внедрение грантов,
– отметил глава Кабмина.
И добавил, что Минэкономики разрабатывает прогноз развития рынка труда. На его основе сформируют актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.
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Государство введет гранты на высшее образование
- Минобразования разработало альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
- Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.