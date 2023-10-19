Кабмин определил приоритетное направление образования на ближайшие годы

В ближайшие годы приоритетным направлением в образовании будет военное образование. Ему будут уделять особое внимание.

Этот вопрос, а также реализацию проектов образования в Украине обсудил на совещании украинский премьер Денис Шмигаль вместе с представителями МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфина.

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Кабмин определил приоритетное направление образования в Украине

Шмигаль отметил также рост спроса на профессиональное и профтехобразование. И отметил, что в будущем наше государство будет нуждаться в специалистах для восстановления страны, поэтому подготовке таких специалистов будут всячески содействовать.

Шмигаль также отметил, что во время совещания обсудили и вопросы расширения возможностей для поступления абитуриентов.

Кроме госзаказов, рассматриваем внедрение грантов,

– отметил глава Кабмина.

И добавил, что Минэкономики разрабатывает прогноз развития рынка труда. На его основе сформируют актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.

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