Кабмин определил приоритетное направление образования на ближайшие годы

19 октября 2023, 17:30
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Денис Шмигаль

В ближайшие годы приоритетным направлением в образовании будет военное образование. Ему будут уделять особое внимание.

Этот вопрос, а также реализацию проектов образования в Украине обсудил на совещании украинский премьер Денис Шмигаль вместе с представителями МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфина.

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Кабмин определил приоритетное направление образования в Украине

Шмигаль отметил также рост спроса на профессиональное и профтехобразование. И отметил, что в будущем наше государство будет нуждаться в специалистах для восстановления страны, поэтому подготовке таких специалистов будут всячески содействовать.

Шмигаль также отметил, что во время совещания обсудили и вопросы расширения возможностей для поступления абитуриентов.

Кроме госзаказов, рассматриваем внедрение грантов,
– отметил глава Кабмина.

И добавил, что Минэкономики разрабатывает прогноз развития рынка труда. На его основе сформируют актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.

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  • Минобразования разработало альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
  • Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
  • Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
  • Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.
Автор: Марія Волошин