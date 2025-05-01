Волонтерство будут засчитывать как практику в вузах: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о содействии развитию волонтерства среди соискателей образования. Поэтому волонтерство смогут засчитывать как практику в вузах.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта № 11159, отмечает 24 Канал. Авторы объясняли, что волонтерство дает возможность не только развивать навыки и приобретать практический опыт, но и будет полезным для поступления в ЗВО и впоследствии и на рынок труда.

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Волонтерство будут засчитывать как практику в вузах

Отныне волонтерский опыт может влиять на поступление в учебные заведения, ведь его можно включать в мотивационное письмо абитуриента. К письму можно приложить копии (фотокопии) материалов, подтверждающих информацию.

Закон также позволяет засчитывать время волонтерской деятельности в практику (в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия вуза).

Также волонтерам будут выдавать документ, подтверждающий участие в волонтерской деятельности от общественной, благотворительной или волонтерской организации.

Руководители учебных заведений будут обязаны поддерживать развитие волонтерских инициатив и привлечения учащихся к волонтерской деятельности.