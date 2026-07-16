Не только "ворон": у этой птицы есть и другое величественное название

В украинском языке у многих растений и животных есть не только официальное ботаническое название, но и – особое собственное. Поэтому возникают споры: "А как правильно?"

Как же называется птица, которую вы наверняка знаете еще по сказкам и легендам – ворон или крук? Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как еще можно назвать ворона на украинском языке?

Большая черная птица, которую нечасто можно увидеть в лесу, на поле и уж точно не вблизи человеческих жилищ, нередко становится причиной языковой путаницы. Одни называют его "круком", другие – "вороном". Так какое же название является правильным в украинском языке?

Вы найдете оба названия в словарях с пометкой: "то же самое", то есть синонимы.

Научная и популярная литература дает следующие определения: крук или во́рон (Corvus) – род больших птиц, типичный род семейства вороновых (Corvidae) из отряда воробьинообразных (Passeriformes).

Слово "крук" имеет древнее славянское происхождение. Лингвисты связывают его с праславянским krukъ, которое возникло как звукоподражание характерному крику этой птицы – карканью. Родственные слова существуют во многих славянских языках: польское kruk, чешское krkavec, словацкое krkavec.

Но и название "ворон" тоже является древним – *ѵornъ. Оно встречается и в других славянских языках: чешском – vran, верхнелужицком – wron, болгарском и македонском – вран, сербохорватском – врȃн.

Кроме того, в словарях можно встретить и другие названия:

крюк,

гавран,

кракун.

Слова "крук" и "ворон" нашли свое отражение и в фамилиях. Они могли быть прозвищем, указывавшим на темные волосы, мудрость или другие черты, ассоциирующиеся с вороном: Крук, Крукив, Ворон, Воронюк, Воронец и другие.

Но не стоит путать названия "ворона" и "ворону". Это точно не названия самца и самки, а обозначения двух разных птиц, которые различаются по размеру и латинскому названию: ворон или крук – это Corvus corax, а черная ворона – Corvus corone. Это разные птицы, хотя они и принадлежат к одному семейству, как и грак, галка и серая ворона.

Чтобы не запутаться, называйте большую птицу – вороном.

Почему ворон особенная птица: смотрите видео

Кроме того, слово "ворон" в украинском языке имеет и другое значение – цвет. Согласно Словарю украинского языка, "ворон" или "вороной" – это лошадь черной или темной масти, темная с синим блеском. Именно поэтому часто говорят:

"вороной конь";

"вороновая масть";

цвет "вороньего крыла".

Что вы знаете о воронах?

Ворон – очень необычная и интересная птица, некоторые факты о ней могут вас удивить.

Ворон – самый крупный представитель семейства вороновых. Размах его крыльев может достигать 120–150 сантиметров, вес – до 1,6 килограмма, а продолжительность жизни в природе – более 20 лет. В неволе отдельные вороны живут более 40 лет.

Воронов считают одними из самых умных птиц в мире. Ученые доказали, что их мозг больше. Они могут решать сложные задачи, пользоваться орудиями труда, планировать свои действия и даже запоминать последовательность событий.

Они узнают человеческие лица. Исследования показали, что вороны способны надолго запоминать людей, которые представляли для них опасность или, наоборот, помогали им.

Вороны любят играть. Неоднократно наблюдали за тем, как они катаются по заснеженным склонам, кувыркаются в воздухе, играют палочками или другими предметами – просто ради развлечения.

Они образуют прочные пары. Вороны обычно выбирают партнера на всю жизнь. Самец и самка вместе строят гнездо, высиживают птенцов и заботятся о потомстве.

Вороны прекрасно подражают звукам. Если птица живет рядом с людьми, она может научиться воспроизводить отдельные слова, голоса животных или различные бытовые звуки.

В природе вороны играют важную роль. Они не только охотятся на мелких животных, но и питаются падалью, помогая очищать окружающую среду и поддерживать природное равновесие.

Ворон часто становился героем легенд. У разных народов он символизировал мудрость, память, предвидение или связь с потусторонним миром. В украинском фольклоре ворон также нередко фигурирует как мудрая и наблюдательная птица.

Вороны имеют свой "язык". Они используют десятки различных звуков для общения между собой. С помощью голоса могут предупреждать об опасности, звать родственников или защищать свою территорию.

Поэтому, если вы видите большую черную птицу, правильно называть ее "вороном".