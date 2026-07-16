Як же називати птаха, якого ви точно знаєте ще з казок та легенд – ворон чи крук, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як ще можна називати ворона українською?

Великий чорний птах, якого не часто можна побачити в лісі, полі і точно не поблизу людських осель, нерідко стає причиною мовної плутанини. Одні називають його "круком", інші – "вороном". То яка ж назва є правильною в українській мові?

Ви знайдете обидві назви у словниках, з позначкою: "те саме", тобто синоніми.

Наукова та популярна література дає такі визначення: крук або ворон (Corvus) – рід великих птахів, типовий рід родини воронових (Corvidae) з ряду горобцеподібних (Passeriformes).

Слово "крук" має давнє слов'янське походження. Мовознавці пов'язують його з праслов'янським krukъ, яке виникло як звуконаслідування характерному крику цього птаха – круканням. Споріднені слова існують у багатьох слов'янських мовах: польське kruk, чеське krkavec, словацьке krkavec.

Але і назва "ворон" теж є давньою – *ѵornъ. Та зустрічається в інших слов'янських мовах: чеська – vran, верхньолужицька – wron, болгарське та македонське – вран, ссербохорватське – врȃн.

Крім того, у словниках можна зустріти й інші назви:

крюк,

гавран,

кракун.

Слова і "крук" і "ворон" найшли своє відображення і у прізвищах. Вони могли бути прізвиськом, що вказувало на темне волосся, мудрість або інші риси, асоційовані з вороном: Крук, Круків, Ворон, Воронюк, Воронець та інші.

Але, не варто плутати назву ворон та ворона. Це точно не назви самця і самки, а позначення двох різних птахів, які різняться за розміром та латинською назвою: ворон чи крук – це Corvus corax, а чорна ворона – Corvus corone.

Це різні птахи, хоча вони й належать до однієї родини, як і грак, галка та сіра ворона.

Щоб не плутатися називайте велику птаху – круком.

Чим особливий крук: дивіться відео

Крім того, слово "ворон" в українській мові має й інше значення – колір. Згідно зі Словником української мови, "ворон" чи "вороний" – це кінь чорної чи темної масті, темний з синім полиском. Саме тому часто кажуть:

"вороний кінь";

"ворона масть";

колір "воронового крила".

Що ви знаєте про круків?

Крук – дуже незвичний і цікавий птах, деякі факти про нього вас можуть здивувати.

Крук – найбільший представник родини воронових. Розмах його крил може сягати 120 – 150 сантиметрів, вага до 1,6 кілограма, а тривалість життя в природі – понад 20 років. У неволі окремі круки живуть понад 40 років.

Круків вважають одними з найрозумніших птахів у світі. Науковці довели, що їх мозок більший. Вони можуть розв'язувати складні завдання, користуватися знаряддями, планувати свої дії та навіть запам'ятовувати послідовність подій.

Вони впізнають людські обличчя. Дослідження показали, що круки здатні надовго запам'ятовувати людей, які були для них небезпечними або, навпаки, допомагали їм.

Круки люблять гратися. Неодноразово спостерігали за тим, як вони катаються засніженими схилами, перекидаються в повітрі, граються паличками чи іншими предметами – просто заради розваги.

Вони створюють міцні пари. Круки зазвичай обирають партнера на все життя. Самець і самка разом будують гніздо, висиджують пташенят і піклуються про потомство.

Круки чудово наслідують звуки. Якщо птах живе поруч із людьми, він може навчитися відтворювати окремі слова, голоси тварин або різні побутові звуки.

У природі круки виконують важливу роль. Вони не лише полюють на дрібних тварин, а й живляться падлом, допомагаючи очищати довкілля та підтримувати природну рівновагу.

Крук часто ставав героєм легенд. У різних народів він символізував мудрість, пам'ять, передбачення або зв'язок із потойбічним світом. В українському фольклорі крук також нерідко з'являється як мудрий і спостережливий птах.

Круки мають власну "мову". Вони використовують десятки різних звуків для спілкування між собою. За допомогою голосу можуть попереджати про небезпеку, кликати родичів або захищати свою територію.

Тож якщо бачите великого чорного птаха, правильно називати його "круком".