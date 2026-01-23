Смотрите также Лисовой сообщил, сколько школ в Украине сейчас работают очно

Какие изменения в учебном процессе?

  • Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство недавно согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.

  • Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.

  • Все же решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.

  • Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.

