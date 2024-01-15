Ученики поврежденного ракетным ударом лицея во Львове вернулись на очное обучение
Источник:Андрей Садовый
15 января во Львове ученики лицея "Ориана" вернулись на обучение в родное учебное заведение. Он больше всего пострадал из-за ракетного удара России по городу в конце прошлого года.
Однако за две недели в учебном заведении уже заменить почти 80% поврежденных окон и дверей. Все же часть учащихся пока продолжает учиться дистанционно, ведь продолжаются ремонтные работы.
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Ученики поврежденного во Львове лицея вернулись на очное обучение
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что больше всего пострадал корпус, где обучались учащиеся начальных классов.
Там нужно снести три стены и забрать перекрытия, кроме этого обнаружили проблемы с отоплением,
– уточнил глава города.
И добавил: несмотря на все трудности, детский смех добавляет мотивации и уверенности, что мы со всем справимся.
Обучение и ремонтные работы во львовском лицее / фото с телеграм-канала Андрея Садового
- Напомним, что утром 29 декабря 2023 года россияне нанесли ракетный удар по Львову.
- Взрывная волна повредила жилые дома, три школы и садик.
- Детей, к счастью, в учебных заведениях не было.
- В частности, значительные повреждения получил лицей "Ориана".
- В нем вылетели двери и окна.