Для восстановления школ в Украине разработали высококачественный проект: где построят первую
- Проект "Школа будущего для Украины", разработан при поддержке Литвы, предусматривает строительство современных школ с учетом безопасности приоритетов и инклюзивного дизайна.
- Первая школа по этому проекту будет построена в Житомире, а сам проект бесплатно доступен для общин и доноров для облегчения восстановления школ.
Для восстановления школ в Украине сделали высококачественный адаптивный проект "Школа будущего для Украины". Он предусматривает строительство современных учебных заведений по новейшим стандартам, с учетом безопасности приоритетов и инклюзивного дизайна.
Проект разработали по инициативе и при поддержке Литвы. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Кузнецова предлагает старшеклассникам изучать ветеранскую литературу: какие произведения назвала
Что предусматривает проект?
Адаптивный проект бесплатно доступен для общин и доноров, что позволяет ускорить восстановление и сэкономить средства.
В МОН отмечают: для громад наличие готового адаптивного проекта существенно сокращает расходы и время на разработку технической документации. Вместо месяцев на создание проекта для восстановления школы с нуля, достаточно лишь адаптировать его к конкретной местности и условиям.
Кроме разработки самого проекта, при поддержке Литвы в Житомире построят первую школу по этой модели. Она станет реальной реализацией проекта и ориентиром для восстановления школ во всех регионах Украины в дальнейшем.
Проект прошел необходимое экспертное оценивание и соответствует государственным строительным нормам Украины.
К слову, адаптивный технический дизайн проекта "Школа будущего для Украины" одержал победу в глобальном архитектурном конкурсе, инициированном Литвой. Победителями стали итальянско-украинская команда архитекторов.
Проект официально опубликован опубликован в Государственной электронной системе в сфере строительства Украины (ЕДЕССБ), а для поддержки практического внедрения к дизайну прилагается пособие на украинском и английском языках.
Смотрите также Ученики возвращаются на очное обучение: какие решения приняли в регионах
Как будут восстанавливать разрушенные школы в Украине?
- По состоянию на декабрь 2025 года россияне повредили в Украине 1844 школы. Это почти каждая седьмая школа в стране.
- Еще 229 учреждений общего среднего образования разрушили полностью, рассказал заместитель главы МОН Евгений Кудрявец РБК-Украина.
- Чиновник заявил, что в ряде регионов ситуация с безопасностью не позволяет начать полноценное восстановление.
- Именно поэтому ключевым приоритетом государства сегодня является обеспечение возможности безопасного, эффективного и очного обучения детей. И решением для этого является создание подземных школ, уточнил он.
- И добавил, что в Украине уже построили 96 подземных школ. Больше всего – в прифронтовых и приграничных областях. До конца 2026 года их количество возрастет до более 200. Со средствами помогают международные партнеры.