Для каждого учреждения – отдельный план: Еврокомиссия дает Украине 100 миллионов евро на восстановление школ

Европа продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. От партнеров наше государство получает не только технику и оружие, но средства на восстановление. В этот раз Еврокомиссия выделила значительную сумму на украинские школы, уничтоженные россией.

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что сейчас Украину обсуждают во всем Евросоюзе. Не обошли вниманием наше государство и в Европарламенте, в частности, во время ежегодного доклада о положении ЕС.

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За деньги Евросоюза восстановят 74 украинские школы

Первая леди сообщила: Европейская комиссия выделила 100 миллионов евро на восстановление украинских школ. Они предназначены для 74 учебных заведений. Такое решение Еврокомиссии озвучила ее президент Урсула фон дер Ляйен. Эти школы должны быть построены до зимы. Для каждого заведения был подготовлен конкретный план.

Сегодня среди важнейших итогов и перспектив – наша страна, ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка, которая уже есть и будет,

– сообщила Зеленская.

При этом первая леди Украины добавила, что ее присутствие во время оглашения доклада – прецедент для Европарламента. Впервые туда пригласили иностранного гостя.

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О чем говорили Зеленская и фон дер Ляйен

По словам Зеленской, она обсудила с президентом Еврокомиссии много вопросов. В частности:

потребности украинцев за границей и на Родине;

лечение в других странах наших гражданских и военнослужащих;

помощь в протезировании для нуждающихся;

психологическую реабилитацию для всех украинцев;

образование и его доступность для нашей молодежи.

Сколько школ повреждены и разрушены в результате войны

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 сентября в Украине пострадали 2 405 учебных заведений. Из них 270 – полностью разрушены. Также в Генштабе ВСУ напомнили, что нападения на школы – это военные преступления. При этом подчеркнули: россия ответит за все содеянное.

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