Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що зараз Україну обговорюють у всьому Євросоюзі. Не оминули увагою нашу державу й у Європарламенті, зокрема під час щорічної доповіді про становище ЄС.

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За гроші Євросоюзу відновлять 74 українські школи

Перша леді повідомила: Європейська комісія виділила 100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл. Вони призначені для 74 закладів освіти. Таке рішення Єврокомісії озвучила її президентка Урсула фон дер Ляєн. Ці школи мають відбудувати до зими. Для кожного закладу підготували конкретний план.

Сьогодні серед найважливіших підсумків і перспектив – наша країна, її опір російській агресії та європейська підтримка, яка вже є і ще буде,

– повідомила Зеленська.

При цьому перша леді України додала, що її присутність під час оголошення доповіді – прецедент для Європарламенту. Вперше туди запросили іноземного гостя.

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Про що говорили Зеленська та фон дер Ляєн

За словами Зеленської, вона обговорила з президенткою Єврокомісії багато питань. Зокрема:

потреби українців за кордоном і на Батьківщині;

лікування в інших країнах наших цивільних громадян і військовослужбовців;

допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує;

психологічну реабілітацію для всіх українців;

освіту та її доступність для нашої молоді.

Скільки шкіл пошкоджені та зруйновані внаслідок війни

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 вересня в Україні постраждали 2405 закладів освіти. З них 270 – повністю зруйновані. Також у Генштабі ЗСУ нагадали, що напади на школи — це воєнні злочини. При цьому наголосили: росія відповість за все скоєне.

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