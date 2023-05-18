Освойте востребованную профессию с нуля: Минцифры запустило платформу "ДияОбразование"
Источник:Минцифры
Теперь украинцы смогут легче освоить новую профессию с нуля. Так, Минцифры запустило платформу Дия.Образование.
В министерстве отмечают: после 24 февраля 2022 года миллионы украинцев потеряли работу или бизнес и вынуждены начинать жизнь сначала. Так, проект Дия.Цифровое образование масштабируется в платформу Дия. Образование.
Смотрите также Как выбрать школу для ребенка в 2023/24 учебном году: главные критерии и советы для родителей
Минцифры запустило платформу "Дия.Образование"
На этой платформе можно безвозмездно не только получить полезные цифровые навыки, но и полностью овладеть новой профессией.
Дия.Образование – это сотни образовательных сериалов эдьютейнмент-формата о самых востребованных профессиях на рынке труда, симуляторы с реальными задачами, подкасты, вебинары, гайды. А лицами курсов стали эксперты, известные деятели и лидеры мнений,
– говорят в Минцифре.
На платформе вы можете пройти полный цикл получения профессии. Для этого следует:
- зарегистрироваться и пройти профориентационный тест;
- получить рекомендации и выбрать профессию;
- посмотреть образовательный сериал;
- пройти симулятор, имитирующий реальную рабочую ситуацию;
- получить сертификат;
- найти вакансии в своем регионе.
Исследовать платформу можно по ссылке.
Смотрите также Может ли школа запретить ученикам иметь мобильные телефоны
Может ли школа запретить ученикам иметь мобильные телефоны
- Школа не имеет права запрещать ученикам иметь мобильные телефоны, считает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
- Мобильный телефон, с одной стороны, в образовательных целях разнообразит уроки. Также важно, если ребенку нужно позвонить родителям в случае необходимости.
- С другой стороны, телефоны отвлекают учеников от обучения, способствуют академической неблагочестии, неправомерной фото- или видеосъемке.
- В Украине законодательство не запрещает использование мобильных телефонов в школах, поэтому учебное заведение не имеет права запрещать ученикам иметь мобильные.
- Тем не менее, если телефон мешает ученику получать образование или отвлекает других детей, учитель имеет право требовать, чтобы ученик отложил телефон.