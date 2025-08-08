Сейчас приоритетные специальности для государства – "Инженерия", "Электрическая инженерия", "Агрономия". На них предусмотрели более 2 тысяч мест государственного заказа.

Также здесь – ниже проходной балл. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Какие специалисты нужны государству?

Чиновник отметил, что на те специальности, которыми рынок труда уже перенасыщен, пока бюджетных мест очень мало и предусмотрели высокий проходной балл. К примеру, на "Менеджмент" на всю страну – 300 государственных мест, на "Маркетинг" – 500 мест, на "Право" – 750 мест.

На первом месте по заявлениям поступающих – факультет менеджмента. По этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда, – уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что все же в первой десятке специальностей, которые выбирают в этом году абитуриенты – и "Инженерия", и "Образование", и "Психология", и "Медицина". А это направления, которые государство поддерживает через госзаказ и предоставление абитуриентам грантов на обучение.