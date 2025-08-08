Зараз пріоритетні спеціальності для держави – "Інженерія", "Електрична інженерія", "Агрономія". На них передбачили понад 2 тисячі місць державного замовлення.

Також тут – нижчий прохідний бал. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Які фахівці потрібні державі?

Посадовець зазначив, що на ті спеціальності, якими ринок праці вже перенасичений, наразі бюджетних місць дуже мало та передбачили вищий прохідний бал. До прикладу, на "Менеджмент" на всю країну – 300 державних місць, на "Маркетинг" – 500 місць, на "Право" – 750 місць.

На першому місці по заявах вступників – факультет менеджменту. За цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці, – уточнив заступник Лісового.

І додав, що все ж у першій десятці спеціальностей, які обирають цьогоріч абітурієнти – й "Інженерія", й "Освіта", і "Психологія", і "Медицина". А це напрями, які держава підтримує через держзамовлення й надання вступникам грантів на навчання.