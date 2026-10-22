Можно ли забрать ребенка из укрытия в школе во время воздушной тревоги

В различных регионах Украины все чаще раздаются сирены воздушной тревоги. В это время ученики вместе с учителями должны укрыться в убежищах.

Родители при этом интересуются, можно ли во время тревоги забрать ребенка домой. Адвокат Алексей Каплунов рассказал The Page интересные подробности.

Можно ли забрать ребенка из школьного убежища во время тревоги

Чаще всего учебные заведения ссылаются на разъяснение Службы образовательного омбудсмена от 17 октября 2022 года "Как действовать учебному заведению и участникам образовательного процесса во время воздушной тревоги", – говорит адвокат.

В нем прямо указано, что родители не могут забрать ребенка из укрытия во время воздушной тревоги, а педагог не имеет права отпустить ребенка из укрытия даже по просьбе родителей.

В свою очередь, Служба образовательного омбудсмена ссылается на конкретный зарегистрированный акт. Речь идет о приказе Министерства внутренних дел Украины от 09.07.2018 № 579.

В нем указано, что выход из здания осуществляется в случае поступления информации об отсутствии опасности (после уточнения обстановки в районе здания), а также в случае вынужденной эвакуации в порядке, установленном командиром (ответственным лицом).

Пункт 16 при этом определяет исчерпывающий перечень оснований для вынужденной эвакуации:

повреждение сооружения, исключающее дальнейшее пребывание в нем;

затопление сооружения;

пожар и образование опасных концентраций вредных газов;

достижение предельных параметров внутренней воздушной среды.

Таким образом, подчеркивает адвокат, тезис "ни один акт не запрещает покидать укрытие" является ошибочным. Норма существует, она зарегистрирована и действует.

Роман Бондаренко, юрист ОО "БАТЬКИ SOS", рассказал НУШ, что учитель должен гарантировать, что дети находятся в укрытии во время воздушной тревоги, то есть своевременно сообщить об угрозе, сопроводить их в укрытие и оставаться там с учениками до отбоя воздушной тревоги. Но учитель не может физически удерживать или разыскивать тех детей, которые самовольно покинули школу по пути к укрытию. Он должен сообщить о ситуации родителям.

Ранее мы сообщали, что правительство Украины ограничило доступ к убежищам в учебных заведениях для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса. Речь идет о детских садах и школах.